熟悉與台商互動 高建智接海基會副秘書長
兩岸關係緊張之際，蔡政府兩岸布局出現新異動。根據海基會官方網站更新人事訊息顯示，台北市議員、立委出身的前僑務委員會副委員長高建智，已接任海基會副秘書長，據指出，他已於本月初到職，熟悉和擅長與台商互動，能協助海基會更好的扮演服務台商的角色。
高建智曾代表民進黨任職立法委員和台北市議員，後任立法院顧問，並在2018年因長期耕耘僑界，具備東南亞等地台商人脈，獲蔡英文青睞出任僑委會副委員長。
2020年蔡英文連任後，高建智的職務被前民進黨發言人徐佳青取代，直至2022年6月補上懸缺已久的一席海基會副秘書長職務。
據了解，高建智本月初已赴海基會報到任職，由於他熟捻與台商互動，將協助海基會更好的服務台商，其餘海基會人事安排暫無變更。
海基會組織架構設一位秘書長、三位副祕書長，其他兩位副秘書長中，蔡孟君是出身英系的兩岸政策幕僚，2017年從時任陸委會主委張小月辦公室主任一職，接任海基會副秘書長，並於2019年已故前海基會副秘書長、發言人管安露去職後，接任發言人一職，亦曾暫代秘書長，另劉克鑫長期在海基會工作，歷任旅行處、綜合處、文教處、法律處處長等職，2020年由主任秘書一職升任副秘書長。
目前，海基會董事長一職自李大維2020年8月初轉任總統府秘書長後，就一直懸缺，由企業界的金仁寶集團董事長許勝雄代理，秘書長一職則於2020年8月底，由在兩岸事務上深受小英信任的前總統辦公室主任詹志宏接手，實際執掌海基會工作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言