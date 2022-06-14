熟悉與台商互動　高建智接海基會副秘書長

兩岸關係緊張之際，蔡政府兩岸布局出現新異動。根據海基會官方網站更新人事訊息顯示，台北市議員、立委出身的前僑務委員會副委員長高建智，已接任海基會副秘書長，據指出，他已於本月初到職，熟悉和擅長與台商互動，能協助海基會更好的扮演服務台商的角色。

高建智曾代表民進黨任職立法委員和台北市議員，後任立法院顧問，並在2018年因長期耕耘僑界，具備東南亞等地台商人脈，獲蔡英文青睞出任僑委會副委員長。

2020年蔡英文連任後，高建智的職務被前民進黨發言人徐佳青取代，直至2022年6月補上懸缺已久的一席海基會副秘書長職務。

據了解，高建智本月初已赴海基會報到任職，由於他熟捻與台商互動，將協助海基會更好的服務台商，其餘海基會人事安排暫無變更。

海基會組織架構設一位秘書長、三位副祕書長，其他兩位副秘書長中，蔡孟君是出身英系的兩岸政策幕僚，2017年從時任陸委會主委張小月辦公室主任一職，接任海基會副秘書長，並於2019年已故前海基會副秘書長、發言人管安露去職後，接任發言人一職，亦曾暫代秘書長，另劉克鑫長期在海基會工作，歷任旅行處、綜合處、文教處、法律處處長等職，2020年由主任秘書一職升任副秘書長。