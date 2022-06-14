楊潔篪警告美國：台灣問題處理不好將產生顛覆性影響

中美關係緊張，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪13日再次與美國總統國家安全事務助理蘇利文在盧森堡舉行會晤。楊潔篪強調，台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響。

今年以來，楊潔篪與蘇利文已密集多次溝通聯繫，兩人先是3月在羅馬舉行長達7小時的會談，再是5月18日兩人的通話。說明中美關係當前的局勢不容樂觀。

新華社報導，楊潔篪強調，在捍衛國家主權和領土完整問題上，中方立場毫不含糊、堅定不移。中國內政不容他國干涉，任何阻撓、破壞中國國家統一的行為都必將徹底失敗。台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響。這個風險不僅存在，還會隨著美大搞「以台制華」、台灣當局大搞「倚美謀獨」而不斷升高。

他警告美方不要有任何誤判和幻想，必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，必須慎重妥善處理涉台問題。

楊潔篪指出，拜登總統多次向習近平主席表示，美方不尋求打「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台灣獨立」、無意同中國發生衝突。中方對此高度重視。但一段時間以來，美方執意加大對華全方位遏制打壓，這不僅解決不了美國自身面臨的問題，反而致使中美關係陷入十分困難的境地，極大損害了兩國在雙邊領域的交流與合作，這一局面不符合中美雙方和世界各國的利益。

楊潔篪表示，中美關係處在關鍵十字路口。習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則是中美正確相處之道，符合中美兩國人民根本利益，符合國際社會普遍願望，理應成為發展中美關係的根本遵循。中方願同美方探討實現這一願景的路徑和方法。中方堅決反對以競爭定義中美關係。美方應端正對華戰略認知，作出正確抉擇，把拜登總統的「四不一無意」表態轉化為實際行動，同中方相向而行，切實落實兩國元首重要共識。

楊潔篪表示，美方理應與中方良性互動，為亞太地區繁榮、穩定和發展作出共同努力。

楊潔篪並就涉疆、涉港、涉藏、南海以及人權、宗教等問題闡明中方嚴正立場，並就烏克蘭與朝核（北韓核武）等國際地區問題交換意見。

報導稱，雙方進行坦誠、深入、建設性的溝通和交流，同意以落實好兩國元首達成的重要共識為主線，加強接觸對話、減少誤解誤判、妥善管控分歧。雙方均認為保持溝通渠道順暢是必要和有益的。