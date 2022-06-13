被指攔截加拿大軍機不專業 陸外交部：惡人先告狀

加拿大防長阿南德出席新加坡香格里拉對話期間，指中方軍機攔截加方軍機的行為十分不專業。中國大陸外交部發言人汪文斌今回批加方惡人先告狀，指加拿大軍機不遠萬里飛到中國邊上抵近滋擾，感受到威脅的應當是中方，而不是加拿大。

據中方發布，汪文斌今天在大陸外交部例行記者會表示，加方有關言論應了中國一句俗話，惡人先告狀。他說，加方聲稱軍機是執行聯合國安理會對北韓制裁決議，但安理會相關決議根本沒有授權任何國家在他國管轄海空域部署軍力，開展監視活動，加軍機行為完全是對主權國家的挑釁。

他並稱，加方聲稱中方軍機攔截行為不專業，事實上，加軍機多次持續接近中國大陸領空，實施高頻率大範圍往返式抵近挑釁。加軍機抵近區域民航航線密集，嚴重擾亂民航飛行秩序，危害民航飛行安全，加方行為才是既不專業也不安全。中方始終保持最大克制，安全專業地進行處理，避免了事態進一步惡化。

汪文斌表示，敦促加方尊重客觀事實，不要濫用中方的克制，立即停止散布虛假訊息，立即停止任何以執行聯合國安理會決議為名，危害中方國家主權和安全的行為。