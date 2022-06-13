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蔡英文稱捍衛民主 國台辦：民進黨「假民主、真謀獨」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光批民進黨假民主、真謀獨。圖／取自人民網
大陸國台辦發言人馬曉光批民進黨假民主、真謀獨。圖／取自人民網

總統蔡英文日前在「哥本哈根民主峰會上」（Copenhagen Democracy Summit）表示，台灣跟烏克蘭一樣，不會屈服與日俱增的威脅與壓力，且「決捍衛我們的國家和民主生活方式」。對此，國台辦發言人馬曉光13日回應，民進黨一方面在外散布台獨主張，一方面在內部打壓異己言論，「民主」是假，謀「獨」是真。他並敦促丹麥有關機構恪守一中原則，停止為民進黨謀「獨」提供舞台。

馬曉光表示，民進黨慣於打著「民主」的幌子在國際上招搖撞騙，拉攏某些國家的反華勢力，借助所謂「智庫」平台散布「台獨」主張，從事分裂國家的行徑。他指出，民進黨在台灣不斷打擊異己、箝制言論，「民主」是假，謀「獨」是真。

馬曉光強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。陸方敦促丹麥有關機構充分認清台灣問題的高度敏感性和支持「台獨」分裂活動的嚴重危害性，恪守一個中國原則，停止為民進黨在國際上謀「獨」提供便利和舞台。

據了解，「哥本哈根民主高峰會」主辦者「民主聯盟基金會」是丹麥前總理、前北約秘書長拉斯穆森於2017年成立的非政府組織，該單位於2018年召開首屆「哥本哈根民主高峰會」。今年「哥本哈根民主高峰會」於9日至10日以實體方式舉行。出席者包括美國前總統歐巴馬（Barack Obama）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與科技界領袖、智庫、公民團體與香港民運人士等等。而蔡英文10日應「民主聯盟基金會」(Alliance of Democracies, AoD) 於「哥本哈根民主高峰會」以「台灣：全球民主聯盟不可或缺的夥伴」為題發表視訊演說。

民進黨 馬曉光 台獨

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