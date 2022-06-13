台灣問題交鋒 陸反問：美不是向台獨發信號又是什麽？

中國大陸和美國在新加坡「香格里拉對話」針對台灣問題頻頻交鋒，大陸外交部發言人汪文斌今天表示，當前台海和平穩定面臨的最大威脅不是來自別處，而正是來自台獨勢力頑固推行分裂活動和美國對此的縱容支持；他並反問：「美方所作所為不是向台獨勢力發出錯誤信號，破壞台海和平穩定，又是什麼呢？」

據澎湃新聞，汪文斌今主持大陸外交部例行記者會，有記者就美國防部長奧斯丁在香格里拉對話上的言論提問。

汪文斌回應表示，他注意到奧斯丁防長近日在香格里拉對話上發表的演講中聲稱，中國在東海、南海等領土聲索方面更具脅迫性和進攻性，台灣海峽風險尤其凸顯。奧斯丁同時還表示，美國堅持一個中國政策的立場沒有變化，與會的中方代表團已就奧斯丁的有關言論作出了回應。

汪文斌強調，美方一而再、再而三散布抹黑中方的虛假訊息，只會更加暴露美方挑撥是非的險惡用心和霸權強權的真實面目。當前台海和平穩定面臨的最大威脅不是來自別處，而正是來自台獨勢力頑固推行分裂活動和美國對此的縱容支持，虛化掏空一個中國原則。從自身承諾不斷倒退的是美國，放寬美台官方交往約束，提升對台售武規模和性能的是美國；助台拓展所謂國際空間，甚至跳到台前助台「固邦」的還是美國。

「美方所作所為不是向台獨勢力發出錯誤信號，破壞台海和平穩定，又是什麼呢？」汪文斌反問道，美國還是亞太地區軍事化的最大推手，美在南海常態化部署大量軍機、軍艦，甚至頻繁冒用他國民航飛機識別碼活動，前不久還曾在南海發生核潛艇撞山事故。

他提到，據專業機構統計，較之十幾年前，美方對中國的抵近軍事偵察次數增長一倍多。今年以來，美軍艦平均每月穿越台灣海峽一次，美軍機對中國大陸進行大範圍、高頻度的抵近偵察和挑釁施壓，要說搞軍事化和危害航行自由，這頂帽子由美國戴最合適不過。

汪文斌並稱，美方抹黑中方的言論欺騙不了國際社會，只會降低美方自身的可信度。中方敦促美方言行一致，將不尋求對抗衝突、不尋求新冷戰、不尋求打造亞洲版北約或在地區製造敵對陣營的表態落到實處，停止製造分裂和煽動對抗的言行。