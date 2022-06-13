共軍副參謀長：台灣問題最容易把中美引向衝突

美國國防部長奧斯丁在香格里拉對話中談到了台灣問題。大陸軍事科學院研究員趙小卓表示，美國在台灣問題上說一套做一套，很多行為直接衝擊、挑戰一個中國原則。

據中新網，中共中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中指出，台灣問題是最容易把中美關係引向衝突對抗的問題，如果處理不好，就會對兩國關係造成顛覆性影響。

趙小卓認為，奧斯丁提到「美國不支持台灣獨立」，是一個比較積極的信號。但是美國談台灣問題，肯定是從台灣、美國的角度來講。美國的一中政策名義上承認台灣是中國的一部分，但是在具體操作中越來越把台灣作為一個國家對待。

報導指，奧斯丁在發言中稱，美國將堅持以「台灣關係法」、中美三個聯合公報、「對台六項保證」為指導的一個中國政策。實際上，近年來美國一中政策的前綴越來越長，「台灣關係法」「對台六項保證」都是美國單方面炮製，中方從一開始就不予承認、堅決反對。

張振中指出，台灣問題是中國內政，一個中國原則是中美關係的政治基礎，歷屆美國政府對此都有明確承諾，拜登總統也表示不支持台獨。但是美方明顯言行不一，仍在不斷打「台灣牌」，嚴重虛化、掏空一中政策。

趙小卓說，「這也是為什麼我們現在經常說，美國是說一套做一套，而且美國越來越多地在台灣問題上『拱火』，很多行為是直接衝擊、挑戰一個中國原則的。」。

大陸軍科院戰爭研究院研究員曹延中則表示，美國是想以台灣為棋子，通過售賣軍火武裝台灣，來加大「台獨」分子對抗大陸的籌碼。實際上是在認識到中國大陸實力不斷增強的情況下，挑動對抗、藉機漁利的做法。

另據觀察者網，趙小卓指出，奧斯丁發言對中國大陸有比較強的攻擊性。這種攻擊性不是指語言或情緒上（的攻擊性），而是指他演講內容的態度、基調，以及對很多問題的表述，這些都反映出美國現在對中國採取了一種攻擊性比較強的立場。

至於中美防長會談，趙小卓稱，會談中提到的很多問題都是中美之間的老問題了，比如說台灣問題，雙方各自的立場一如既往，不可能通過一場會談就出現什麼實質性的變化。

報導指，在中美關係如此緊張的情況下，中美防長還有這種見面接觸、解決問題的意願，本身就有積極意義。另外，雙方都同意管控分歧、加強溝通和交流，尤其是與危機管控有關的溝通和交流，這也是一個積極的信號。軍事交流涉及各個層級，高層的溝通特別重要。高層達成基本共識之後，才能向下一級級展開。不過，中美關係當前的問題太多，可能會受到各種因素的干擾，中國要對美方「說一套做一套」有所準備。