加拿大防長批中方軍機不專業 陸：加方惡人先告狀

加拿大國防部長阿南德出席新加坡香格里拉對話會期間稱，中方軍機攔截加方軍機的行為十分不專業。大陸外交部發言人汪文斌今天（13日）回批，加方是「惡人先告狀」。

阿南德在香格里拉對話會上表示，中方軍機的行為令人關切，加方需確保加飛行員安全，加拿大軍機只是在執行聯合國對朝制裁決議任務。

汪文斌今天下午在大陸外交部例行記者會上答詢指出，一個基本事實是，加拿大軍機不遠萬里飛到中國邊上抵近滋擾，而不是中國軍機飛到加拿大旁邊，感受到威脅的應當是中國，而不是加拿大。

汪文斌說，加方聲稱加軍機是執行聯合國安理會對朝制裁決議，但安理會相關決議根本沒有授權任何國家在他國管轄海空域部署軍力，開展監視活動，加軍機行為完全是對主權國家的挑釁。

加方聲稱中方軍機攔截行為不專業，事實上，加軍機多次持續接近中國領空，實施高頻次、大範圍、往返式抵近挑釁。加軍機抵近區域民航航線密集，嚴重擾亂民航飛行秩序，危害民航飛行安全，加方行為才是既不專業也不安全。即便如此，中方始終保持最大克制，安全專業地進行處理，避免了事態進一步惡化。

汪文斌強調，中方敦促加方尊重客觀事實，不要濫用中方的克制，立即停止散佈虛假資訊，立即停止任何以執行聯合國安理會決議為名危害中國國家主權和安全的行為。