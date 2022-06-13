快訊

太慘！「紫外線燈」殺菌3小時 Andy老爹雙腿燙傷、眼睜不開

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

胡錫進：美媒捏造「澤連斯基給台灣出主意對付中國」

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
烏克蘭總統澤連斯基在香格里拉對話會上視訊連線。（風聞社區＠胡錫進）
烏克蘭總統澤連斯基在香格里拉對話會上視訊連線。（風聞社區＠胡錫進）

華盛頓郵報」日前報導稱，烏克蘭總統澤連斯基呼籲國際社會在中國發動攻擊前就支援台灣。大陸環球時報前總編輯胡錫進稱，澤連斯基在受訪時從頭到尾都未提到中國或台灣，這是西方媒體一慣對中國的惡意操弄。

胡錫進指出，日前在新加坡舉行的香格里拉對話會會議上連線澤連斯基，連線期間，華爾街日報記者提問：中國尋求在必要時以武力奪取台灣，台灣該如何因應？

澤連斯基給出的是一個籠統回答。他在回答中既沒有提中國，也沒有提台灣，而是這樣說：外交解決通常對預防衝突有用，但不應用在已有幾百萬人喪生或被迫逃離家園之後。澤連斯基說，「我們不能讓國家任由另一個國家擺佈，後者在財政、領土和配備上都更強大，因此如果有外交解決方法，我們需要用外交方法，但這必須是先發制人的預防措施，而不是在戰爭爆發後，在展開敵對行動之後」。

胡錫進表示，澤連斯基說了這番話後，「華盛頓郵報」迅速使用「澤連斯基呼籲國際社會在中國發動攻擊前就支援台灣」這個標題進行報導，稱這是澤連斯基與烏克蘭政府成員迄今為止對台灣及台灣生存權發表的最堅定捍衛言論。

他說，這就是西方主流媒體搞宣傳和資訊戰的路數。眾所周知，在俄烏戰爭爆發之後，澤連斯基政府一直很謹慎地保持與中國的關係。澤連斯基5月25日表示，中國選擇了不捲入俄烏衝突的政策，烏方對此感到滿意。烏克蘭外長庫列巴3月21日發推特稱，「關於需要為烏克蘭戰爭找到政治解決方案，我們同意中方立場，並呼籲中方作為全球大國，在這一努力中發揮重要作用」。這些堪稱是烏方針對中國立場的標誌性表態。

當然，烏方瞭解中方獨立自主的中立立場，並且很清楚，中國的中立比倒向俄羅斯對烏克蘭來說要好得多，澤連斯基本人就說過：「無論如何，這（中國中立）比幫助俄羅斯要好」。

胡錫進稱，台灣問題是任何國家與中國保持友好或正常關係必須處理好的關鍵問題之一，澤連斯基對此不會不知道，所以他在聽到華爾街日報記者的提問時，應該能意識到自己在面臨一個陷阱，所以他在回答中對中國和台灣都特意避免了提及，而是給出一個原則性答案。

澤連斯基不想得罪中國，尤其不想在一個他沒有充分準備的場合針對中國最敏感的問題胡亂放炮。所以說，香會的這一幕和華盛頓郵報等媒體的報導就是西方輿論機構的惡意操弄，他們欲通過澤連斯基的口讓中國難堪，並以此破壞中烏關係，為美國的圍堵中國戰略敲輿論邊鼓。

他們先是設置話題，然後放大炒作的那一套，西媒報導各國高官相當一部分對中國的不敬之詞就是這麼搞出來的。

華盛頓郵報的標題稱，烏克蘭總統澤連斯基呼籲國際社會在中國發動攻擊前就支援台灣。（華郵截圖）
華盛頓郵報的標題稱，烏克蘭總統澤連斯基呼籲國際社會在中國發動攻擊前就支援台灣。（華郵截圖）

華盛頓郵報 烏克蘭 胡錫進

延伸閱讀

美中防長對話 專家解讀：雙方關係正緩和

唐山群毆女子事件／「她們需要公道」 官媒罕見群起怒批

朱立倫指九二共識是「沒有共識的共識」 胡錫進：國民黨態度倒退

加拿大控中軍機干擾 胡錫進：「媽寶」受不起空中對抗

相關新聞

加拿大防長批中方軍機不專業 陸：加方惡人先告狀

加拿大國防部長阿南德出席新加坡香格里拉對話會期間稱，中方軍機攔截加方軍機的行為十分不專業。大陸外交部發言人汪文斌今天（1...

被指攔截加拿大軍機不專業 陸外交部：惡人先告狀

加拿大防長阿南德出席新加坡香格里拉對話期間，指中方軍機攔截加方軍機的行為十分不專業。中國大陸外交部發言人汪文斌今回批加方...

蔡英文稱捍衛民主 國台辦：民進黨「假民主、真謀獨」

總統蔡英文日前在「哥本哈根民主峰會上」（Copenhagen Democracy Summit）表示，台灣跟烏克蘭一樣，...

台灣問題交鋒 陸反問：美不是向台獨發信號又是什麽？

中國大陸和美國在新加坡「香格里拉對話」針對台灣問題頻頻交鋒，大陸外交部發言人汪文斌今天表示，當前台海和平穩定面臨的最大威...

共軍副參謀長：台灣問題最容易把中美引向衝突

美國國防部長奧斯丁在香格里拉對話中談到了台灣問題。大陸軍事科學院研究員趙小卓表示，美國在台灣問題上說一套做一套，很多行為...

大陸稱對台灣海峽享有主權權利和管轄權

針對美媒彭博社報導稱，中國大陸軍方近幾個月在與美國軍方的會晤中，多次宣稱台灣海峽不是國際水域，引發拜登政府的擔憂，大陸外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。