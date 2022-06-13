胡錫進：美媒捏造「澤連斯基給台灣出主意對付中國」

「華盛頓郵報」日前報導稱，烏克蘭總統澤連斯基呼籲國際社會在中國發動攻擊前就支援台灣。大陸環球時報前總編輯胡錫進稱，澤連斯基在受訪時從頭到尾都未提到中國或台灣，這是西方媒體一慣對中國的惡意操弄。

胡錫進指出，日前在新加坡舉行的香格里拉對話會會議上連線澤連斯基，連線期間，華爾街日報記者提問：中國尋求在必要時以武力奪取台灣，台灣該如何因應？

澤連斯基給出的是一個籠統回答。他在回答中既沒有提中國，也沒有提台灣，而是這樣說：外交解決通常對預防衝突有用，但不應用在已有幾百萬人喪生或被迫逃離家園之後。澤連斯基說，「我們不能讓國家任由另一個國家擺佈，後者在財政、領土和配備上都更強大，因此如果有外交解決方法，我們需要用外交方法，但這必須是先發制人的預防措施，而不是在戰爭爆發後，在展開敵對行動之後」。

胡錫進表示，澤連斯基說了這番話後，「華盛頓郵報」迅速使用「澤連斯基呼籲國際社會在中國發動攻擊前就支援台灣」這個標題進行報導，稱這是澤連斯基與烏克蘭政府成員迄今為止對台灣及台灣生存權發表的最堅定捍衛言論。

他說，這就是西方主流媒體搞宣傳和資訊戰的路數。眾所周知，在俄烏戰爭爆發之後，澤連斯基政府一直很謹慎地保持與中國的關係。澤連斯基5月25日表示，中國選擇了不捲入俄烏衝突的政策，烏方對此感到滿意。烏克蘭外長庫列巴3月21日發推特稱，「關於需要為烏克蘭戰爭找到政治解決方案，我們同意中方立場，並呼籲中方作為全球大國，在這一努力中發揮重要作用」。這些堪稱是烏方針對中國立場的標誌性表態。

當然，烏方瞭解中方獨立自主的中立立場，並且很清楚，中國的中立比倒向俄羅斯對烏克蘭來說要好得多，澤連斯基本人就說過：「無論如何，這（中國中立）比幫助俄羅斯要好」。

胡錫進稱，台灣問題是任何國家與中國保持友好或正常關係必須處理好的關鍵問題之一，澤連斯基對此不會不知道，所以他在聽到華爾街日報記者的提問時，應該能意識到自己在面臨一個陷阱，所以他在回答中對中國和台灣都特意避免了提及，而是給出一個原則性答案。

澤連斯基不想得罪中國，尤其不想在一個他沒有充分準備的場合針對中國最敏感的問題胡亂放炮。所以說，香會的這一幕和華盛頓郵報等媒體的報導就是西方輿論機構的惡意操弄，他們欲通過澤連斯基的口讓中國難堪，並以此破壞中烏關係，為美國的圍堵中國戰略敲輿論邊鼓。