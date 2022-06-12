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共軍第72集團軍特戰旅演練「快速渡海隱蔽滲透」

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
共軍特戰隊員演練成功登陸後，還要完成潛伏生存引導後方打擊等任務。（央視截圖）
共軍特戰隊員演練成功登陸後，還要完成潛伏生存引導後方打擊等任務。（央視截圖）

兩岸關係緊張，大陸國防部長魏鳳和頻對台灣放狠話，央視軍事發布東部戰區第72集團軍某旅近日在東海海域展開海上隱蔽滲透演練。報導稱，相比以前舉行的各類軍兵種聯合演練，此次以特戰隊員搭乘快艇的隱蔽滲透演練並不常見。

這場針對性十足的演練重點進行民船裝航卸和換乘訓練，軍地聯動錘煉海上遠距離投送能力。為避開敵岸監控大型船艦，特戰隊員遠距離搭乘快艇快速抵達岸邊進行任務。

央視軍事頻道10日披露，此次演練軍地聯動，官兵結合民船載量分配人員、船隻，探索出快速裝卸槽道式衝鋒舟的方法。先乘舟、後吊放的換乘方式，保證特戰小隊齊裝滿員、快速出發、隨時能打。

央視指出，演練的特戰隊員渡海時要忍受長時間海浪顛簸暈眩感還要保持觀察警戒隨時應付突發情況。特戰隊員到達預定區域（成功登陸）後，還完成潛伏生存、引導打擊等多項內容考核。

此次演練部隊重點使用民船換成槽道式衝鋒舟進行海上滲透，大幅提升特戰分隊遠距離海上投送能力。

微信公眾號「政知道」引述軍事評論員宋忠平指出，東部戰區組織官兵在東海海域進行滲透演練，對於針對台海局勢的軍事準備具有重要意義。所謂隱蔽滲透，其最主要的任務是戰場偵查。

不論是哪支部隊，在軍事鬥爭之前都要進行戰術偵查，去瞭解摸清對方敵情。他說，特戰隊員事前通過各類偽裝的途徑滲透至敵方一線，遂行偵查、火力引導等任務，這在戰場中很正常。

「政知道」稱，對台軍事鬥爭準備是一個系統工程，調動各種力量來應對有可能的情況，是謹慎的、正確的應對之策。除了這次滲透演練，央廣網在5月27日披露，南部戰區的第75集團軍某合成旅近日在粵東海訓場開展渡海頓島穿插滲透演練。

央廣網文章提到，搶灘登陸、隱蔽接敵、爬坡越障、穿插滲透等課目依次展開，有效檢驗部隊在陌生環境的穿插滲透能力，提升了官兵在陌生地域、複雜情況下克敵制勝本領，為遂行多樣化任務打下堅實基礎。

共軍演練特戰隊員搭乘衝鋒舟（快艇）前往預定目的地，必須克服長時間海上顛簸的暈眩感。（央視截圖）
共軍演練特戰隊員搭乘衝鋒舟（快艇）前往預定目的地，必須克服長時間海上顛簸的暈眩感。（央視截圖）
共軍演練民船載運衝鋒舟（快艇）到達特定海域後，由特戰隊員乘快艇抵達岸邊的「隱蔽滲透」作戰。（央視截圖）
共軍演練民船載運衝鋒舟（快艇）到達特定海域後，由特戰隊員乘快艇抵達岸邊的「隱蔽滲透」作戰。（央視截圖）
共軍演練民船載運衝鋒舟（快艇）到達特定海域後，由特戰隊員乘快艇抵達岸邊的「隱蔽滲透」作戰。（央視截圖）
共軍演練民船載運衝鋒舟（快艇）到達特定海域後，由特戰隊員乘快艇抵達岸邊的「隱蔽滲透」作戰。（央視截圖）

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