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共軍：美推印太戰略是為維護其霸權、不接受「扣帽子」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共解放軍中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中表示，美國推出印太戰略的意圖是通過這個戰略維護其霸權體系。（圖／取自「央視軍事」微博）
中共解放軍中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中表示，美國推出印太戰略的意圖是通過這個戰略維護其霸權體系。（圖／取自「央視軍事」微博）

香格里拉對話正在新加坡召開，繼10日晚間中共解放軍軍事科學院原副院長何雷在新加坡香格里拉酒店舉行的記者會上表示，「不接受日本把所謂的以實力或者以武力改變現狀的帽子扣在中國頭上」後，11日另一名將領張振中再強調，美國推出印太戰略的意圖是通過這個戰略維護其霸權體系。

此前日本首相岸田文雄在香格里拉對話的演講批評北京試圖單方面在東海跟南海改變現狀，何雷則回應稱，是日本首先在2012年把釣魚台「國有化」，改變雙方擱置爭議的默契，並表示「不接受日本把所謂的『以實力或者以武力改變現狀』的帽子扣在中國頭上」。

11日中共解放軍中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中進一步對「印太戰略」表示，這是美國為了維護其霸權所採取的戰略，但其實是嚴重損害地區國家的整體利益和長遠利益。

據香港中通社報導，張振中強調，印太戰略首先是一個製造分裂的戰略，「美在亞太地區搞小圈子，拉一派打一派，試圖把亞太地區帶入地緣博弈、陣營對抗的陷阱，嚴重衝擊本地區以東盟（台灣稱為東協）為中心的區域合作架構，嚴重損害地區國家的整體利益和長遠利益」。

他指出，印太戰略其次是一個煽動對抗的戰略，「美國已經搞亂了中東、歐洲，還想搞亂亞太嗎？我們絕對不允許」。最後他表示，印太戰略是一個破壞和平的戰略，亞太國家主流聲音是和平共處合作共贏，「美國反其道而行之，鼓吹大國競爭，製造軍事對抗，派戰機在南海耀武揚威，大搞軍事霸權，夥同同盟進行軍演，加劇了地區緊張」。

張振中批評，美國的印太戰略「逆歷史潮流而動，違背地區國家普遍意願，服務一己之利，一定是一個「失敗的戰略」。

據新加坡聯合早報報導，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）11日在香格里拉對話發表「美國印太戰略的下一步」演說，特別指責中共試圖改變現狀。他指出中共解放軍在台灣附近具挑釁性且破壞穩定的軍事活動不斷增加，包括多架軍機貼近台灣，近月來架次創紀錄，幾乎每日如此，並指北京此舉「威脅印太的安全、穩定與繁榮」。

美國 香格里拉 日本

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