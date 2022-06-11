台大教授張麟徵：兩岸已無和平解決可能 恐只有一戰

台灣大學政治學系名譽教授張麟徵接受中評社專訪時指出，關於兩岸和平解決的可能性，因美國挑撥，加上台灣人不願意，兩岸恐怕唯有一戰。她並認為，美國既然不敢介入俄烏衝突，也就更不敢惹毛中國，所以美國屆時也不會介入台海衝突。

大陸國務委員兼國防部長魏鳳和10日下午與美國國防長奧斯丁舉行雙邊會談時明白表示，如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰。魏鳳和這番話讓台海軍事衝突的可能再度受到關注。

張麟徵指出，美國當然不希望台海和平解決，不容忍兩岸統一是美國的底線，武統當然不行，和統也不行，這也就是為什麼美國絕對不會支持國民黨的原因。

她分析，拜登想回到舊有秩序，但美國沒有能力，因此必須拉幫結派。然而，美日、美韓、美菲、美英澳等雙邊或多邊軍事同盟，以及美日印澳四方安全對話（Quad），會不會發揮功效其實是有問題的，因為東南亞國家、韓國、日本甚至印度，最大貿易國都是中國，要跟中國作對是不可能的事情。

張麟徵稱，唯一願意做「馬前卒」去挑起中國大陸逆鱗的就是台灣，台灣牌也是美國最愛的。在她看來，兩岸問題和平解決的可能性已經沒有了，第一是美國根本不會贊成和平解決。第二，台灣沒有人要與中國大陸和平統一，因此兩岸恐怕是只有一戰。

張麟徵指出，如果今天美國都不敢介入俄烏衝突惹毛俄羅斯，只敢運武器、給錢，那麼她不覺得美國敢惹毛中國，因為如果要打，中國絕對不會打成俄羅斯這樣。就連有北約在，美國都不敢面對俄羅斯，讓她更認為，美國將不會介入台海衝突。