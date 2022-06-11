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北京法院10日開庭審理吳亦凡性侵案 將擇期宣判

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
加拿大籍大陸藝人吳亦凡被捕約10個月後，北京市朝陽區人民法院於10日開庭審理其涉及的強奸、聚眾淫亂案。（取自微博）
加拿大籍大陸藝人吳亦凡被捕約10個月後，北京市朝陽區人民法院於10日開庭審理其涉及的強奸、聚眾淫亂案。（取自微博）

由中共中央政法委員會主辦的《中國長安網》10日深夜公告，北京市朝陽區人民法院於10日依法開庭審理被告人吳亦凡性侵、聚眾淫亂一案。公告稱，因涉及被害人隱私，案件依法採取不公開開庭審理方式。法院將依法擇期宣判。

大陸網美都美竹去年7月爆料，藝人吳亦凡涉嫌設局誘騙未成年女性等醜聞，引發輿論高度關注。去年7月31日，吳亦凡因涉嫌性侵罪被朝陽公安分局依法刑事拘留。

8月10日，律師證實吳亦凡還涉嫌在洛杉磯性侵未成年女粉絲；8月16日，北京市朝陽區人民檢察院經依法審查，對犯罪嫌疑人吳某凡以涉嫌性侵罪批准逮捕 。

吳亦凡被捕後幾乎就音訊全無，直至《中國長安網》10日23時45分公告北京市朝陽區人民法院於當日開庭審理其性侵、聚眾淫亂案。

北京 未成年 洛杉磯

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