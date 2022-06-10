中防長「分裂台灣不惜一戰」說 外交部斥荒誕

中國國防部長魏鳳和與美國國防部長奧斯丁在新加坡舉行會談。會後，中國國防部發言人吳謙轉述稱，魏鳳和在會晤中強調，「如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰」。對此外交部回應表示，中國政府的說法荒誕，中華民國台灣是主權獨立國家，台灣從未受中國政府管轄，台灣人民不會屈服於武力威脅。

據中共官媒環球時報報導，吳謙在魏鳳和與奧斯丁（Lloyd Austin）會談後舉行「吹風會」，向媒體轉述魏鳳和在會談中指出，堅決反對美國對台軍售，並提到「如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰，不惜代價、堅決粉碎任何台獨分裂圖謀，堅決維護國家主權和領土完整」。

對此外交部表示，針對中國政府對我國主權及美國對我軍售的荒誕說法，外交部再次強調，中華民國台灣是主權獨立國家，台灣從未受中國政府管轄，台灣人民更不會屈服於中國政府的武力威脅。

外交部指出，我國政府會持續加強堅實國防，維護國家安全，並與美國及其他理念相近國家合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，維護台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

外交部也指出，奧斯汀於會談新聞稿中，重申美國持續恪遵基於「台灣關係法」、「美中三公報」及「六項保證」的「一中政策」，強調台海和平穩定的重要性，反對片面改變現狀，並呼籲中方勿對台灣採取進一步的破壞行徑，外交部感謝拜登政府再次以具體行動支持台海和平穩定。