魏鳳和向美方稱：如果台灣分裂出去 將「不惜一戰」

大陸防長魏鳳和跟美國防長奧斯丁在新加坡香格里拉對話期間舉行雙邊會談。會後，大陸國防部發言人吳謙轉述稱，魏鳳和在會晤中強調，「如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰」。

據中共官媒環球時報報導，吳謙在魏鳳和與奧斯丁（Lloyd Austin）會談後舉行「吹風會」，向媒體轉述魏鳳和在會談中指出，堅決反對美國對台軍售，並提到「如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰，不惜代價、堅決粉碎任何台獨分裂圖謀，堅決維護國家主權和領土完整」。

此前，這段提到「不惜一戰」的對話，並未出現在大陸國防部發布的會談新聞稿中。

吳謙還指出，會談中，兩國防長就中美兩國兩軍關係、台灣、南海、烏克蘭等問題交換了意見，這是一次坦誠積極，富有建設性的戰略溝通。雙方都認為兩軍應認真落實兩國元首重要共識，保持經常性溝通，管控風險危機。

吳謙還轉述，在南海議題上，魏鳳和指出，域內國家有意願、有智慧、有能力妥善處理好南海問題，「域外勢力插手攪局，才是南海最大的不穩定因素」，呼籲美方應切實採取措施，多做有益於南海穩定的事，不要一味製造矛盾，挑動爭端，渲染對抗。

吳謙最後表示，此次會談時間不算長，但效果是好的，下一步雙方將通過軍事外交管道，商討兩軍交流合作事宜。