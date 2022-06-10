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港府撤銷戴耀廷、民主黨成員楊森等人傑出貢獻勳銜

聯合報／ 記者林汪靜／即時報導
香港大學法律學院前副教授戴耀廷及多名民主黨成員勳銜被撤銷。（圖／取自香港中通社）
香港大學法律學院前副教授戴耀廷及多名民主黨成員勳銜被撤銷。（圖／取自香港中通社）

香港政府今天刊憲，宣布撤銷民主黨前主席楊森、前副主席單仲偕，以及香港大學法律學院前副教授戴耀廷的勳銜。另，香港行政長官林鄭月娥也撤銷單仲偕、楊森、浸信會愛群社會服務處前主席陳之望作為「太平紳士」的委任，同樣於今日起生效。

據了解，「勳銜」目的是頒授予社會各界人士，以表揚他們為香港做出傑出貢獻，或其在所屬範疇出類拔萃的成就。勳銜制度也設有英勇勳章及各部隊獎章，對個別人士給予嘉許。

「太平紳士」為一種由政府委任民間人士擔任維持社區安寧、防止非法刑罰及處理一些較簡單的法律程序的職銜，多半存在於適用普通法系的國家或地區。

網路媒體《香港01》報導，楊森和單仲偕原本獲銀紫荊星章及太平紳士勳銜，他們2019年因曾參與未經批准集結被判罪，分別配判刑1年2個月，現已出獄。而單仲偕已離港。

戴耀廷因涉嫌組織或參與民主派初選，被控「串謀顛覆國家政權」，正在還押。他先前也因2014年發起占領行動，被裁定「串謀公眾妨擾罪」等，判刑1年4個月；又承認2016年香港立法會選舉中宣傳「雷動計畫」而無申報，被判刑10個月。

陳之望則在2015年7月獲授予為太平紳士，2020年因藐視法庭罪被判囚6周。

香港 戴耀廷 立法會

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