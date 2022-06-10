九二共識是毒藥？張麟徵：國民黨「有人開頭就有人跟」

國民黨主席朱立倫近日訪美時拋出九二共識是「沒有共識的共識」，引起兩岸不少討論，台大政治學系名譽教授張麟徵表示，對此話不覺得意外，對於不講九二共識或覺得九二共識是毒藥，在國民黨內「有人開了頭，就有人跟」，也顯示國民黨在兩岸關係的政策上，越走越偏離原來的道路。。

據港媒中評社報導，張麟徵對於朱立倫在美國發言分析指出，朱立倫政策怎麼走，其實要看合不合他的利益，「他現在最大的利益就是把2022年底的地方選戰打好，這樣兩年後朱立倫才有問鼎大位的可能」，政策怎麼走要看那個政策可以爭取到多少內外的支持。

「內部支持是能不能吸引選票投向自己，至於外部方面，由於大陸對台灣的選舉沒有任何影響力，唯一能影響台灣選舉的就是美國，所以就是要看美國是否願意支持，因此朱立倫的政策取向就是以利為指標」。

張麟徵指出，現在幾乎整個國民黨內都認為要選票、就要跟著民進黨的路線走，因為如果不跟隨這個「主流」走，就不會有選票。她強調，對於朱立倫到美國講這種話（九二共識是「沒有共識的共識」）不覺得意外，國民黨最早公然不講九二共識的就是前國民黨主席江啟臣，有人開了頭，就有人跟，覺得九二共識是毒藥。

她進一步提到，本來是不是毒藥還不一定，只是蔡英文直接將九二共識定性成一國兩制，因為蔡英文更激進，所以國民黨不能更軟弱，國民黨腳步要跟上去。到江啟臣時就說要改了，要想新的說法、論述，「可是國民黨到目前並沒有給我們交代了什麼說法或論述」。

對於朱立倫提及「九二會談後的精神」，張麟徵直言，這就更靠近蔡英文2016年上任時的說法，「可是蔡英文早就不提了，朱立倫等於是拾蔡英文不要的牙慧，那會有用嗎？」

她表示，「你可以說九二共識裡頭有一些東西是模糊的，這樣講我們還可以接受，1992年會議確實有一些部分沒有共識，但也有一些部分有共識，而不是像朱立倫那樣概括性地說，就是沒有共識的共識，那是不對的」。

就藍營群眾而言，張麟徵分析，朱立倫所言將加深藍營群眾對國民黨的失望，「現在整個藍營的基本盤大概剩下不到兩成，朱立倫的言行反而會讓這塊最死忠的基本盤鬆動，將來他們會不會投你？這會有問題」。