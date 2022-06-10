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美批准最新對台軍售 陸國防部深夜放話將採取有力措施

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非。（取自大陸國防部微信公眾號）
大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非。（取自大陸國防部微信公眾號）

美國政府當地時間8日宣布批准一項最新對台軍售計劃，將向台灣提供價值1.2億美元的軍艦零附件及相關技術支持。對此，大陸國防部9日深夜發布新聞表達強烈不滿和堅決反對，並強調中國人民解放軍將採取有力措施，堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂圖謀。

據美國之音報導，美國國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency）在一份聲明中說，該機構已在國務院批准軍售後向國會遞交所需的證明文件，軍售是應台灣駐華盛頓實際大使館（駐美國台北經濟文化代表處）的要求進行的。

聲明稱，軍售內容包括船舶和船舶系統的非機密備件和維修部件、後勤技術援助、美國政府和承包商代表的技術和後勤支持。「擬議的軍售將有助於維持接收方的水面艦艇艦隊，增強其應對當前和未來威脅的能力」。

對於美國最新對台軍售，大陸國防部微信公眾號9日深夜11時許以發言人譚克非名義發布新聞稿指出，美國向台灣出售武器及提供軍事技術支持，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七」公報規定，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重危害台海地區和平穩定，中方對此強烈不滿和堅決反對。

新聞稿稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分。中國必須統一，也必然統一。中方敦促美方立即撤銷上述對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫，停止向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號，以免給中美兩國兩軍關係造成進一步破壞」。

新聞稿還表示，「我們正告民進黨當局和某些外部勢力，『挾洋謀獨』沒有出路，『以台制華』註定失敗。中國人民解放軍將採取有力措施，堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整」。

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