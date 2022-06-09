汪洋：大陸有和平統一定力 也有維護國家主權堅強意志

中共對台二把手、大陸全國政協主席汪洋今天在北京會見出席第二屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」的台方人士。汪洋強調，大陸既有和平統一的戰略定力，也有維護「國家主權和領土完整」的堅強意志；願在堅持「九二共識」基礎上與台灣各黨派、團體和人士開展民主協商，共同推動兩岸關係和平發展。

據新華社報導，汪洋指出，中國夢是兩岸同胞共同的夢。並稱，「台灣20多個黨派、團體的負責人和代表性人士，與大陸有關部門人士、專家學者一道，圍繞『歷史新方位與中華民族偉大復興』的主題展開交流研討，共謀民族復興，共商統一大計，具有重要意義。」

他強調，「祖國統一是歷史大勢，也是實現中華民族偉大復興的必然要求。我們既有和平統一的戰略定力，也有維護國家主權和領土完整的堅強意志」。

汪洋並稱，「我們願在堅持『九二共識』的基礎上同台灣各黨派、團體和人士就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的『民主協商』，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，願意為台胞來大陸就業、創業、興業創造良好條件。也希望廣大台灣同胞始終站在歷史正確的一邊，深明大義、仗義執言、奉義而行，旗幟鮮明反對『台獨』和外部勢力干涉，共同致力於推進祖國統一、實現民族復興的歷史偉業。」

據報導，國民黨前主席洪秀柱等台方人士先後發言。他們表示，「民族復興、兩岸統一是不可逆的大勢，是我們共同的志業和追求。當前形勢下，要倍加珍惜『九二共識』，共同維護兩岸關係和平發展的根基，推動兩岸融合發展，實現互利雙贏、心靈契合。」