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「七一」前夕敏感時機 解放軍駐港部隊連5天實戰訓練

聯合報／ 記者羅印冲／即時報導
解放軍駐港部隊連5天實戰訓練。 （圖片擷取自環球網影片）
解放軍駐港部隊連5天實戰訓練。 （圖片擷取自環球網影片）

香港主權移交中國大陸廿五周年、新任特首李家超就職的「七一」前夕，值此敏感時機，根據中共軍方發布，解放軍駐港部隊連續5天實戰訓練，引起關注。這次訓練，中共解放軍駐港部隊的艦艇宿遷艦、荊門艦組成編隊，赴香港某海域開展海上實戰化訓練。

根據解放軍南部戰區微信公眾號今日發布，本次海上訓練為期五天，艦艇編隊連續展開對海作戰、防空反導、對岸火力支援、反恐反海盜等10多個實戰項目。

據發布，訓練模擬艦隻遇到海上敵人，編隊進入戰鬥狀態。在鎖定目標後，兩艦隻發射炮彈，將目標擊沉；隨即編隊又遇到空中威脅，宿遷艦偵察到反艦導彈來襲，即將敵情傳送予荊門艦，再由後者發射數枚干擾彈，成功干擾導彈襲擊；之後艦隻又發現多枚浮雷，用炮彈逐一清除。

另據環球網，宿遷艦艦長谷景濤說：「此次海上訓練，我們緊盯實戰需求專攻精練，構設複雜戰場環境，突出臨機導調處置，推動戰訓深度耦合，全面提升遂行使命任務能力。」

解放軍 香港 導彈

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