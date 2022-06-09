回應西方？共軍南海上空進行數百枚實彈投射

近期南海不太平，先是5日澳洲軍方指控共軍在南海上空攔截干擾其P-8A反潛機、並放置小鋁塊，遭到大陸外交部否認，再來是美軍一架RC-135U電子偵察機6日經巴士海峽飛往南海偵察，而共軍則在9日發布訊息，揭露在南海上空演練數百枚實彈投射。

據「南部戰區」微信公眾號6月9日消息，共軍南部戰區海軍航空兵某旅近日「緊貼實戰組織殲擊機進行大場次、高強度實彈投射訓練，先後發射航空炸彈、火箭彈、航訓彈等彈藥數百枚，有效提升飛行員對海上目標突擊和實際使用武器能力」。

根據上述消息，稱這些「大場次、高強度時代投射訓練」乃是「如火如荼」。

此前，澳洲國防部在6月5日以聲明指出該國空軍一架P-8A反潛巡邏機在5月26日於南海地區遭到一架中共殲16戰鬥機攔截，澳洲國防部長理查．馬勒斯（Richard Marles）表示，當時殲16戰機飛得離P-8A飛機很近，並且釋放了一些「小鋁塊」、「非常危險」。

而大陸國防部6月7日回應，是澳洲軍機飛進西沙附近空域抵近偵察，不顧陸方反覆警告，連續逼近西沙領空，並稱「澳方顛倒黑白，一再散播虛假信息，鼓吹製造對立對抗」。同日，大陸外交部發言人趙立堅則稱，「澳方應該秉持相互尊重，互利共贏的原則處理兩國關係，推動中澳關係重回健康穩定的正確軌道」。