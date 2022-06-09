陸學者：日本「叛亞迎美」係為謀求「軍事大國化」

日本近期的國際動作備受矚目，尤其對台海的聲明也牽動兩岸敏感神經。為此有大陸學者撰文表示，日本的動作可謂「叛亞迎美」，動機是要壯大其軍事力量。

上海復旦大學日本研究中心副研究員王廣濤6月9日在「破圈了」微信公眾號撰文，指出近期為實現軍事大國化的國家戰略以及應對周邊鄰國所謂的安全威脅，日本在強化自身防衛力量的同時，還進一步捆綁日美同盟，並發展同澳洲、英國等國家的「準同盟」關係，其背後的政治意圖值得關注。

王廣濤指出，在前任首相安倍晉三「安倍路線」的基礎上，繼任的菅義偉和岸田文雄還有一些突破性嘗試，「代表性的體現是強化了多邊框架下的軍事安全合作，將域外大國拉到亞太地區，以此來實現牽制、圍堵中國的目標」，包含「四方安全對話」、「五眼聯盟」以及「AUKUS聯盟」等。

他強調，俄烏戰爭以來，日本以製造「安全威脅」作為強化軍事力量的重要藉口越發突出，他強調日本自民黨所主推的修憲議程中最重要的一條就是要將自衛隊作為軍隊寫進憲法中，以此喚醒日本民眾的國防安全意識，他並引述「朝日新聞」5月2日的調查顯示，認為有必要修憲的比例達56%，較上一次調查增加了11%。

另外，日本也正擴大防衛經費，岸田文雄在5月23日舉行的日美首腦會談上表示，日本未來五年的防衛經費將占GDP比例的1%提升至2%，王廣濤認為這是配合美國做好軍事同盟的「延伸遏制」，「如此種種不免讓人懷疑北約模式『亞太化』的可能性」。

而在對台問題上，日本政要近期的發言，王廣濤也解讀，這是「殖民地情結和對海上秘密頻道的擔憂讓日本對台海有著近乎強迫症似的敏感」。他強調，「台灣有事」的論述，背後有鮮明的邏輯訴求，「一方面可以進一步製造『中國威脅』，正當化其軍事大國化的訴求；另一方面也可以將台海問題以『切香腸』的策略挑戰一個中國的紅線，最終為台海和平以及兩岸統一製造障礙」。