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美國再對台軍售 陸外交部：強烈譴責
美國宣布新一輪對台軍售，大陸外交部發言人趙立堅9日表示，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。他稱，「美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，撤銷上述對台軍售計畫，停止售台武器和美台軍事聯繫。」
國防部今日上午證實，美國政府8日就「海軍艦艇零附件及相關技術支援」總額1億2,000萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。據了解，這是拜登政府上任1年半來第四次，也是今年第三度宣布對台軍售。
對此，趙立堅於9日的例行記者會上表示，「美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，特別是『817公報』規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定」。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。
他強調，「美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，撤銷上述對台軍售計畫，停止售台武器和美台軍事聯繫」。他稱，中方將繼續採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。
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