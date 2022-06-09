快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國再對台軍售 陸外交部：強烈譴責

聯合報／ 記者林汪靜／即時報導
美國宣布新一輪對台軍售，大陸外交部發言人趙立堅9日表示，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。（圖／取自大陸外交部網站）
美國宣布新一輪對台軍售，大陸外交部發言人趙立堅9日表示，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。（圖／取自大陸外交部網站）

美國宣布新一輪對台軍售，大陸外交部發言人趙立堅9日表示，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。他稱，「美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，撤銷上述對台軍售計畫，停止售台武器和美台軍事聯繫。」

國防部今日上午證實，美國政府8日就「海軍艦艇零附件及相關技術支援」總額1億2,000萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。據了解，這是拜登政府上任1年半來第四次，也是今年第三度宣布對台軍售。

對此，趙立堅於9日的例行記者會上表示，「美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，特別是『817公報』規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定」。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

他強調，「美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，撤銷上述對台軍售計畫，停止售台武器和美台軍事聯繫」。他稱，中方將繼續採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。

軍售 美國 趙立堅

延伸閱讀

中國在美國的拉美後院擴大貿易領先優勢

美方展現重視對台軍售？學者披露當前美台軍售三大指標

美公有地響應環保 2032年起禁用一次性塑膠

FBI、NSA警告：北京支持的駭客 攻擊全球電信公司

相關新聞

回顧5年任期 林鄭：面對困難 就看習講話天書

香港特首林鄭月娥的五年任期近尾聲，她昨天最後一次到香港立法會出席答問大會時表示，任內無一刻想要辭職，愈困難愈興奮。面對困...

汪洋：大陸有和平統一的定力

中共對台二把手、大陸全國政協主席汪洋昨在北京會見出席第二屆「攜手圓夢—兩岸同胞交流研討活動」的台方人士。汪洋強調，大陸既...

李大壯會政商學界 關注台選情

身兼大陸全國政協委員身分的香港「港台經濟文化合作協進會」（協進會）主席李大壯，近日已從台灣回到香港。據知情人士透露，李大...

小馬可仕：菲律賓跟中國大陸良好關係「未來可期」

中國大陸跟菲律賓以6月9日為雙方「友誼日」，而即將上任的後任菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Romualdez ...

堅定文化自信 習近平：不能一切以外國的東西為圭臬

大陸國家主席習近平近日在四川考察。他在位於眉山市中心城區的北宋著名文學家蘇洵、蘇軾、蘇轍父子三人故居「三蘇祠」時表示，要...

汪洋：大陸有和平統一定力 也有維護國家主權堅強意志

中共對台二把手、大陸全國政協主席汪洋今天在北京會見出席第二屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」的台方人士。汪洋強調，大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。