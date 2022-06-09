陸委會：港人來台遭否准多為假投資 涉陸非單一標準

近期外媒報導，部分流亡港人反映在台居留、定居申請不易，或因「涉陸」背景遭到否准。陸委會發言人邱垂正9日回應說明，經盤點港人無法通過理由，絕大部分是涉及「假投資」案件，這部分主管機關予以必要防堵，另「涉陸」絕非單一否准原因，「制度設計不會如此一刀切。」

對於台灣援助香港的政策決心遭質疑，邱垂正首先指出，最近有媒體就正常移民或有政治風險港人在台遭遇進行報導，要說明的是，首先，我方針對專案機制協處的港人，「台港服務交流辦公室」都會派專人進行必要協助，包括輔導就學、就業，必要生活津貼、心理諮商、法律諮詢服務等，協助個案解決在台生活可能的問題。

其次，邱垂正說，經多方協調，個案也無須擔心，在接受輔導就業後若失業，或香港護照到期可能影響居留權等種種問題。因此，他呼籲在台港人或專案機制協處的個案，有任何問題都可向交流辦洽詢。

至於港人反應來台申請居留、定居遭否准。邱垂正說，經盤點，不能通過的理由絕大部分是涉及假投資，譬如出現「假投資真移民」的情況，主要樣態如同一地址設立上百家公司、契約和單據造假、紙上公司、輪流投資，以及沒有員工實際在場辦公等情況，主管機關依規定予以必要防堵。

另一方面，對於有「涉陸」背景的港人，例如在中國大陸出生，曾任職大陸黨政軍機構，或在港府工作等。邱垂正說，我方不會以此做為單一因素，對其申請給予否准，外界報導是不實訊息。

邱垂正說，遭否准個案應還有其他原因，比如虛假投資行為或國安疑慮等。他補充，政府雖會對涉陸因素明顯的申請個案提高審查強度，但不會僅憑單一因素就不予許可，「制度設計不會如此一刀切。」

邱垂正最後強調，政府會在維護國安前提下，持續給予港人必要協助，也會動態因應相關情勢發展，務實處理港人人道援助，在既有制度基礎上不斷精進完善。

此外，「守護香港反送中」大遊行至今日滿三周年，邱垂正說，我政府一向支持港人爭取自由、民主、人權、法治，對於參與反送中運動的港人，爭取其基本權利，我們和全世界一樣都向他們致敬，也跟他們站在一起。

接著他話鋒一轉，坦言面對隨之而來的「港版國安法」摧殘，我方也與世界主要國家一樣，對香港的自由、民主、人權、法治流失感到擔憂，希望相關方面不要一錯再錯，停止扼殺港人的自由與權利。