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蘋果新聞網易主 陸委會：主管機關將依規定審查
香港壹傳媒旗下台灣《蘋果新聞網》，昨（8）日聲明已完成交接，對於外界關注買方資金背景，以及員工個資問題，陸委會發言人邱垂正9日表示，蘋果新聞網是港資在台分公司，經營權之變更須符合我國法規，對於相關疑慮，申請方應有所說明，主管機關也會依照權責進行嚴格審查。
據了解，蘋果新聞網主管已對內宣布，買家是由直播平台17Live創辦人潘杰賢、港商黃浩聯合以新台幣15億元收購。不過，該交易案若要生效，尚需經過香港政府以及台灣的投審會同意。
在陸委會9日上午舉行的例行記者會上，有媒體提問，該交易案是否有中資涉入，或可能引發台灣國安風險？邱垂正回應稱，蘋果新聞網是港資在台分公司，經營權之變更須符合我國法規，相關部會收到變更申請案後，將依規定審理。
邱垂正說，對於台灣有民團、專家學者擔憂，蘋果新聞網易主後其新聞資料庫、員工個資恐遭不當利用，或抹紅，成為台灣國安風險等種種疑慮，我們認為，相關方面（申請方）應該有所說明，主管機關也會依照權責做嚴格審查。
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