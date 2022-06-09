國台辦稱九二共識不容扭曲 陸委會：台灣多數民意拒絕

對於國民黨主席朱立倫訪美期間的談話，國台辦發言人馬曉光9日重申，「九二共識」不容任意扭曲，陸委會發言人邱垂正今回應強調，由於中共對九二共識的定義矮化台灣，更沒有中華民國的存在空間，已遭到台灣多數民意質疑與拒絕。

國民黨主席朱立倫近日訪美，他說九二共識像美國的一中政策，是「沒有共識的共識」，是「創造性模糊」，並指國民黨「親美反共」，遭國台辦回應，望台灣任何致力發展兩岸關係的政黨、團體和人士「保持頭腦清醒」，並指九二共識不容扭曲。

馬曉光還說，「台灣是中國的一部分，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，應該由家裡人商量著辦，不需假手外人。」他也重提九二共識的歷史脈絡，指稱兩岸雙方函電往來中都清晰表明瞭堅持一個中國原則、追求國家統一的立場和態度，白紙黑字清清楚楚。

對此，邱垂正9日在例行記者會上指出，由於中共定義九二共識為一中原則、兩岸同屬一中謀求統一，矮化台灣更沒有中華民國的存在空間，已遭到台灣多數民意質疑和拒絕。

他說，我們認為台灣各界對於「一中原則九二共識」的促統目標已有清楚認識，而我政府兩岸立場明確而一貫，就是堅定捍衛國家主權、台灣民主自由及維護台海和平穩定。

邱垂正呼籲，中共當局應放棄對台強加的政治框架及武力恫嚇作為，真正面對中華民國事實存在的課題，方有助於兩岸關係正向發展。