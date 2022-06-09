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中國學者豪語「把台積電搶到手」 陸委會：嚴厲譴責

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中國大陸國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲。（每日頭條）
中國大陸國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲。（每日頭條）

中國大陸經濟學家陳文玲日前在一場論壇表示，「我們一定要收復台灣」，「一定要把台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡」，引發熱議，對此，陸委會發言人邱垂正9日回應，台灣是民主法治國家，更非對岸所管轄，對於這位陸方學者的蠻橫恫嚇、威脅我方企業，政府予以嚴厲譴責。

邱垂正強調，兩岸已簽署《海峽兩岸投資保障和促進協議》，台灣高科技廠商赴陸投資，不應受到不當的政治干擾，應保障我方企業合法投資及正常經營權利。

邱垂正接著提到，美中貿易戰後，全球高科技產業鏈重組，政府修正「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」，經政府關鍵技術小組審查通過赴陸投資事業，若將股權轉讓需事先申請許可。

因此，邱垂正說，若台積電在陸將股權移轉給陸資，亦須向經濟部投審會是先申請許可，另為防範陸資違法繞道購買台股、相關企業股票，現行兩岸條例第七十三條已有所規定，並將由主管機關依兩岸條例九十三條之一規定，罰款並停止其股東權利。

據陸媒《觀察者網》報導，陳文玲擔任中國大陸國際經濟交流研究中心總經濟師，她5月30日出席中國人民大學重陽金融研究院主辦的「中美論壇」時，表示「在美西方像制裁俄羅斯一樣對中國進行毀滅式制裁的情況下，我們一定要收復台灣，特別是在進行產業鏈、供應鏈重構方面，一定要把台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡」。

台積電南京廠。圖／騰訊新聞
台積電南京廠。圖／騰訊新聞

邱垂正 台積電

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