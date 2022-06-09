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香港示威三周年 林榮基：時間放在我們反抗的人身上

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
林榮基強調，「時間是放在我們反抗的人身上」。（記者廖士鋒／攝影）
林榮基強調，「時間是放在我們反抗的人身上」。（記者廖士鋒／攝影）

台灣基進於6月9日舉行「反送中三週年－後國安法時代香港何去何從？」記者會，邀請中山銅鑼灣書店店長林榮基、阿爸等香港人士出席分析未來香港局勢。林榮基指出，香港反抗的眼光要放長遠，可能要好幾代的人，獨裁政權總有一天會垮台，「時間是放在我們反抗的人身上」。

林榮基表示，台灣受中國大陸影響非常嚴重，比方最近台灣蘋果日報收購案，「背後收購的到底甚麼背景現在說不清楚」，他稱有收到消息是新加坡財團，「新加坡財團背後有沒有中資背景也需要投審會查」。

他強調，近日有外國記者訪談，問了一個問題，「香港人過去很多反抗，但沒有成果、什麼都爭取不了」，他指出，在座很多朋友包括他自己都很明白這點（過去爭取的都沒有結果），「但為什麼還要做？這個問題是要我們思考往後香港怎麼辦」。

為此林榮基拋出一個想法，「中國這個政權不是現在才開始獨裁，它獨裁了幾千年，所以要反抗的話不是說只有幾人去反抗，反抗的時間要很長很遠，可能是好幾代的人」。他強調，若把眼光放長一點，從沒有一個獨裁政權可維持幾千年，「過去二十幾個皇朝上上下下，所以它（中共）總有一天會倒台」，「時間是放在我們反抗的人身上」，他呼籲有志者要不停努力、保持理念。

而在實踐上，林榮基建議留在香港的父母，在中共的「愛國教育」下，首先是去教育下一代，一個人教育是從家庭開始，然後學校教育、社會教育，最重要的是一開始爸爸媽媽先去了解教育是怎麼回事，他指出，台灣現在一些出版商還是傳統教育，三字經、顏氏家訓等，他批評「傳統教育本身是沒有人權觀念的」，從小就培養給「國家觀念就是等級教育，沒有平等」，他認為首先要看香港爸爸媽媽對民主理念、對中國過去教育文化理解有多少。

香港 林榮基

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