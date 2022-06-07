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社區團購詐疫情財 判囚並罰款

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸當局發布案例，嚴禁利用社區團購發「疫情財」等違法犯罪行為。圖為上海廣福居委會工作人員為特困戶送去幫他們團購的糧油等物資。（新華社）
大陸當局發布案例，嚴禁利用社區團購發「疫情財」等違法犯罪行為。圖為上海廣福居委會工作人員為特困戶送去幫他們團購的糧油等物資。（新華社）

中國最高人民檢察院5日聯合公安部發布4起依法懲治妨害疫情防控保障犯罪典型案例。

案情顯示，有人在疫情期間囤積食品哄抬物價嚴重擾亂市場秩序，有人在區域管控的情況下假借「社區團購」實施詐騙犯罪。

中新社報導，此次發布的4起典型案例分別為「胡某某假冒註册商標案」「朱某甲等人涉嫌假冒註册商標案」「高某某、田某某非法經營案」「龔某某詐騙案」，主要涉及假冒註册商標製作醫用防護服予以銷售、假冒並銷售他人註册商標的新冠抗原快速檢測試劑、哄抬民生食品價格牟取暴利、利用社區團購發「疫情財」等違法犯罪行為。

在「高某某、田某某非法經營案」中，兩名當事人銷售冷鮮雞、鴨和青菜、雞蛋等商品累計193萬餘元（人民幣，下同），進銷差價率高達四倍有餘，扣除同期市場正常利潤後，非法獲取超額利潤72萬餘元，嚴重擾亂市場秩序。目前，上海檢方已以非法經營罪向法院提起公訴。

在「龔某某詐騙案」中，龔某某在未獲得貨源保證的情況下，隱瞞不具有團購資格、未達到團購條件的事實，偽造居委會證明，組織社區團購，騙取73名被害人共計4.7萬餘元，而後用上述錢款進行虛擬貨幣交易及個人消費。

今年5月，法院以詐騙罪判處龔某某有期徒刑一年九個月，並處罰金人民幣六千元。

最高檢第一檢察廳負責人表示，在大陸人民同舟共濟、團結一心防控疫情的形勢下，仍有不法分子無視國法，破壞疫情防控民生、物資保障，擾亂市場經濟秩序，試圖發疫情財。兩部門聯合發布案例，既是進一步引導民眾自覺遵守疫情防控有關法律法規，做好民眾基本生活保障和生活物資供應，也將指導檢察機關、公安機關依法辦理涉疫情防控案件。

疫情 詐騙 公安

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