社區團購詐疫情財 判囚並罰款

中國最高人民檢察院5日聯合公安部發布4起依法懲治妨害疫情防控保障犯罪典型案例。

案情顯示，有人在疫情期間囤積食品哄抬物價嚴重擾亂市場秩序，有人在區域管控的情況下假借「社區團購」實施詐騙犯罪。

中新社報導，此次發布的4起典型案例分別為「胡某某假冒註册商標案」「朱某甲等人涉嫌假冒註册商標案」「高某某、田某某非法經營案」「龔某某詐騙案」，主要涉及假冒註册商標製作醫用防護服予以銷售、假冒並銷售他人註册商標的新冠抗原快速檢測試劑、哄抬民生食品價格牟取暴利、利用社區團購發「疫情財」等違法犯罪行為。

在「高某某、田某某非法經營案」中，兩名當事人銷售冷鮮雞、鴨和青菜、雞蛋等商品累計193萬餘元（人民幣，下同），進銷差價率高達四倍有餘，扣除同期市場正常利潤後，非法獲取超額利潤72萬餘元，嚴重擾亂市場秩序。目前，上海檢方已以非法經營罪向法院提起公訴。

在「龔某某詐騙案」中，龔某某在未獲得貨源保證的情況下，隱瞞不具有團購資格、未達到團購條件的事實，偽造居委會證明，組織社區團購，騙取73名被害人共計4.7萬餘元，而後用上述錢款進行虛擬貨幣交易及個人消費。

今年5月，法院以詐騙罪判處龔某某有期徒刑一年九個月，並處罰金人民幣六千元。

最高檢第一檢察廳負責人表示，在大陸人民同舟共濟、團結一心防控疫情的形勢下，仍有不法分子無視國法，破壞疫情防控民生、物資保障，擾亂市場經濟秩序，試圖發疫情財。兩部門聯合發布案例，既是進一步引導民眾自覺遵守疫情防控有關法律法規，做好民眾基本生活保障和生活物資供應，也將指導檢察機關、公安機關依法辦理涉疫情防控案件。