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批台灣跟進制裁俄羅斯 陸外交部：民進黨謀獨
俄烏衝突爆發後，由於跟進國際制裁俄羅斯，台灣也依照瓦聖納協定，嚴格審查輸俄產品。對此，中國大陸外交部發言人趙立堅6日表示，民進黨當局一再操弄有關話題，不放棄任何機會博眼球、刷存在，實質是大搞謀「獨」挑釁活動。
趙立堅還說，他們（民進黨）這些卑鄙伎倆根本不會得逞。
另對於加拿大軍方近日指控，共機干擾該國軍機「霓虹行動」（NEON），以及澳洲指稱，中方在南海堵截澳方飛機。
趙立堅重述大陸國防部回應，表示近期加拿大軍機以執行聯合國安理會決議為藉口，加大對中方抵近偵察並挑釁，危害中國國家安全，危及雙方一線人員安全，中方對此堅決反對。
他還說，一個健康穩定的中加關係符合雙方共同利益，也是兩國人民的共同期待。
對於澳洲，趙立堅首先表示，具體情況請向國防部了解。接著他強調，中方決不允許任何國家打著航行自由的旗號，侵犯中國大陸主權安全、危害南海穩定。
他說，中方敦促澳方，切實尊重中國大陸國家安全利益和重大關切，謹言慎行，以免引發誤判造成嚴重後果。
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