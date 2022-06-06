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南太島國行後 陸外長王毅接力訪問中亞
中國大陸國務委員兼外交部長王毅結束南太島國訪問後，據中國大陸外交部發言人趙立堅宣布，他將於6日至9日赴哈薩克出席「中國+中亞五國」外長第三次會晤，並對哈薩克進行正式訪問。
在中美競合關係持續下，中國大陸為鞏固地緣政治局勢所做的舉動受到外界關注。
值得注意的是，日前訪問南太平洋島國時，有外媒報導，王毅原計劃與10個邦交國達成涵蓋安全與經濟議題的區域協議，但最後失敗。
對此，王毅3日回應稱，個別媒體「渲染」中國要和太平洋島國地區簽署地區安全協議，「這是個假消息」。
王毅還在後續接受中國大陸央媒訪問時說，中國無意與誰比拼什麼影響力，也沒有興趣搞什麼地緣爭奪。他說，中方與太平洋島國的合作，不針對任何第三方，不謀求所謂「勢力範圍」。
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