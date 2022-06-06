美國務院網站重新加上「不支持台獨」表述 北京回應了

針對美國國務院網站在5月28日重新加上「不支持台獨」表述，中國大陸外交部發言人趙立堅今天回應稱，事實不容否認，歷史不可篡改；美方應停止藉涉台問題搞政治操弄，「以台制華」，否則將對中美關係和台海和平穩定造成嚴重損害。

據觀察者網，趙立堅今天在大陸外交部例行記者會回應相關提問時表示，「我們注意到美國國務院網站再次更新美台關係事實清單，重新放回了『不支持台獨』的表述」。

他並稱，事實不容否認，歷史不可篡改，是非不能歪曲。「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則，也是美方在中美三個聯合公報中做出的鄭重承諾。」

趙立堅表示，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，恪守在台灣問題上向中方做出的政治承諾，將拜登總統有關美國「不支持台獨」的表態落到實處，停止藉涉台問題搞政治操弄，「以台制華」，否則將對中美關係和台海和平穩定造成嚴重損害。