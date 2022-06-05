曬坦克造型 大陸帶貨王直播被中斷

（德國之聲中文網）為防止六四集會，香港康文署早在6月3日晚上11點就關閉了維園部分地區。香港警方6月4日表示，截至當天晚上11點30分，共有5男1女在銅鑼灣及維園一帶被捕，年齡介乎19至80歲，並檢獲一把萬用軍刀，這幾人分別涉嫌"煽惑他人參與未經批准集結"、"阻礙警務人員執行職務"及"藏有攻擊性武器"。

據香港自由新聞（Hong Kong Free Press)報道，被捕者包括活動人士劉山清（Lau Shan-ching），另有數十人被攔下搜查。香港01報道，"有警員截查穿黑色衣服和背囊插白花的市民，亦有乘涼的長者被查身份證。在晚上有市民以手機展示蠟燭和"64 33"圖示，亦有人高舉"悼念六四"的圖片。"《明報》報道，劉山清因在維園內穿著李旺陽T恤、戴寫有"悼念六四"字樣的口罩以及有煽動性言論而被捕。

蠟燭、坦克等均為敏感元素

周六晚上，6月4日晚上，美國駐港澳總領事館、歐盟駐港澳辦事處以及多國駐港領事館均在所在建築窗邊點亮了蠟燭。歐盟代表在推特上寫道，"紀念1989年6月 4日#天安門廣場鎮壓33周年。歐盟始終與世界各地的人權捍衛者站在一起。"中聯辦指責西方外交官的團結行動是"政治詭計"。

在中國的互聯網上，帶有蠟燭、坦克、89、64的圖文、音視頻、表情包等都成為敏感元素，相關貼文被大量刪除。"8的平方"、"It's my duty"和"麥丟替"等也成為敏感詞。

6月3日，大陸"直播一哥"李佳琦在直播賣奧利奧餅干時，曬出坦克造型蛋糕，直播隨即被中斷。李佳琦先發微博表示"後台技術故障，我們在緊急處理中，大家先稍等一下哦"，之後又發文稱"因為我們內部設備故障無法繼續直播"。大陸微博網民對此議論紛紛，許多人不清楚發生了什麼事，有人則用暗語回應做解釋。

在海外推特上，有用戶表示，中共這樣做反倒會讓更多大陸年輕一代知道了64，並試圖了解六四真相。有推特用戶寫道，"謝謝李佳琦，如果不是中宣部這麼敏感封禁，本90後還不知道1989年6月4號發生了什麼呢嘻嘻，只要是被你宣禁的都是好東西啊"；"太杯弓蛇影了";"李佳琦事件不就證實了坦克人的存在？越是不想讓人知道的事實，越是拼命掩蓋的事實，就越是露出破綻。因為真相就是真相，你如何回避就得如何正視，你越是遺忘，越是得記住。在大多數人不知道或是沒有想起時，中共張人們宣傳了這一事件。這個宣傳體量，比起任何境外的宣傳紀念還更有效力。"還有人寫道："如果李佳琦因為這件事被封殺了 那這個國度沒有任何希望可言了 應潤盡潤。"去年底，中國另一名帶貨王、被稱為中國"直播一姐"的網絡主播薇婭因偷逃稅款6.43億元遭重罰及封殺。

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