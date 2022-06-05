加拿大軍機稱被共機干擾 陸網友：你跑那麼遠幹嘛？

近日，加拿大聲稱自己的軍機在空中執行任務期間遭到了中國軍機的干擾。大陸媒體質疑稱加拿大的軍機跑那麼遠幹嘛？原因是加拿大軍機在中國周邊飛行以監視中國的鄰國朝鮮（北韓）。

華盛頓郵報近日標題中說：「加拿大總理特魯多指責中國對加軍機做出了極其令人不安的干擾行為」。英國廣播公司BBC的標題是「加拿大稱中國騷擾了加方的軍機」。

騰訊新聞稱，看到這樣的標題，不少網友會疑問，加拿大離中國隔著一個太平洋，雙方沒有任何邊界接壤，而加拿大又不像美國一樣在中國周邊有多個軍事基地，中國軍機怎麼會跟加拿大軍機有交集？難道是中國軍機飛過太平洋了？

經詳細查看內容，才恍然大悟，中國軍機並未飛過太平洋，而是加拿大軍機飛到中國周邊來了。原來加拿大軍機是在中國周邊飛行以監視中國的鄰國朝鮮。

路透報導，加拿大軍方聲稱，加方巡邏機在監視是否有出現逃避朝鮮制裁的行為時，遭到了中國軍機的干擾。

報導援引加拿大軍方近日發佈的一份聲明稱，從4月26日到5月25日的一個月時間內，中國人民解放軍空軍軍機數次接近加拿大皇家空軍戰略偵察機。

騰訊新聞稱，加拿大無視其派出空軍千里迢迢跑到太平洋，在中國周邊監視巡邏的行為，在聲稱遭遇中國空軍干擾後，反倒大肆炒作，玩起了「惡人先告狀」。

海外社交媒體也有不少網友質問：加拿大的軍機跑那麼遠幹嘛？網友稱：真正該問的問題是，為什麼加拿大的巡邏機在那裡？那離加拿大的領土那麼遠。

還有網友反問為何他們不公佈他們哪裡被「騷擾」了？他們的飛行路徑應該會很有意思，因為他們飛到離自己國土那麼遠的地方，卻如此接近中國的空域。

加拿大軍機在離中國空域這麼近的地方幹嘛？這距離加拿大西海岸有8000公里遠。如果中國軍機飛近加拿大西海岸，那加拿大會說什麼？

路透報導，加拿大軍機是在執行一項「霓虹燈行動（Operation NEON）」，加方在該行動裡部署了船隻、飛機和人員用以識別在海上可疑的逃避對朝制裁的行為，包括在海上用船轉運燃料和其他聯合國安理會決議禁運的供應物資。

關於對朝鮮制裁問題，大陸外交部發言人趙立堅在6月1日的記者會上表示，維護朝鮮半島和平穩定，推動半島問題政治解決進程，符合國際社會共同利益，需要有關各方堅持政治解決大方向，通過有意義的對話均衡解決各自關切。在當前形勢下，一味追加制裁無助於解決問題，對話談判才是唯一可行途徑。