陸外長：支持東帝汶早日加入東協

大陸外長王毅南太平洋出訪最後一站為東帝汶，他對東帝汶總統表態，北京支持東帝汶早日加入東南亞國協。

據大陸外交部官網消息，6月3日至6月4日，王毅在東帝汶與不少政要會面，包含獲東帝汶總統奧爾塔（José Ramos-Horta）、總理魯瓦克（Taur Matan Ruak）接見，以及與東帝汶外長阿達爾吉薩（Adaljíza Magno）舉行會談，並會見東帝汶左翼執政黨「獨立革命陣線」總書記阿爾卡蒂里（Mari Alkatiri）、議長阿尼塞托（Aniceto Guterres Lopes）以及東帝汶「國父」夏納納（Xanana Gusmão）。

其中東帝汶總統接見王毅時，王毅表示，雙方就加強區域合作達成共識，北京支持東帝汶積極參與地區國際事務，「期待東早日加入東協，成為亞洲大家庭的一員」。奧爾塔則感謝北京的支持，「期待盡快實現這一夙願」。

而王毅則向東帝汶總理提到，北京願盡快共同編制「一帶一路」合作規畫，確定重點領域，為東帝汶疫後經濟復甦和中長期發展注入新動力。在跟東帝汶外長會談時，王毅也表示雙方將適時啟動編製共建「一帶一路」合作規劃文本磋商，建立雙邊副外長級磋商機制。

另外，據大陸外交部官網發布的消息，除了夏納納，幾乎所有與王毅接觸的東帝汶政要，都強調堅持「一個中國」原則。