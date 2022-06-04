領先美國一步 陸航艦山東艦已配備無人機群

環球時報旗下專門談論軍事話題的微信公眾號《樞密院十號》，引述美國網站《The War Zone》2日一篇報導稱，微博近日流傳的照片顯示，大陸航空母艦山東艦的飛行甲板上出現了大批無人機。「盡管分辨率不足讓外界無法確認其具體型號，但可以確定的是，中國海軍對於在海戰中運用無人機蜂群作戰的熱情高漲」。

《樞密院十號》指出，美國超級航艦以艦載機種類配置齊全而著稱，從戰鬥機、電子攻擊機、預警機到直升機、運輸機，可謂一應俱全，近年還規劃配備MQ-25艦載無人加油機，能讓美國艦載機的打擊範圍大增。

文章稱，「但讓美國沒想到的是，中國海軍雖然在航母運用方面才剛起步，卻搶先為國產航母山東艦配備了無人機群。相比單打獨鬥的MQ-25，中國航母上的無人機群顯然代表著更高層次的未來海戰方向。」

《The War Zone》表示，最近在微博出現的照片似乎顯示，山東艦甲板上至少有兩種具備垂直起降力的無人機。其中至少一張照片帶有CCTV-7的標誌，顯示無人機正在飛行。這在一定程度上證明了照片的真實性。

由於今年4月，山東艦前往大連造船廠開始首次計劃內的可用性提升維護。衛星照片顯示，直到5月26日，山東艦仍在大連造船廠，這時甲板上並沒有任何軍機。如果這些照片是之前拍攝的，那麽中國航艦配備無人機群的時間可能比外界預料的要早得多。

《The War Zone》強調，無論如何，中國航艦搭載這些無人機群的照片意義重大。由於微博上這些照片不夠清晰，難以確定這些無人機的具體型號。報導猜測，可能是中國縱橫股份（JOUAV）的CW-20，以及中國電科的「翔翼」CSC-005。

這些無人機並非高端無人機。但具備垂直起飛功能的無人機，可用於在航艦編隊不同艦艇間運送有限數量的貨物，包括關鍵備件或醫療用品等，美國海軍去年已嘗試使用無人機執行相關任務。

此外，這些小型無人機也可能作為中國航艦測試針對小型無人機防禦能力的「假想敵」，後者正成為各國海軍面臨的日益增長的威脅。

《樞密院十號》稱，無論是蜂群無人機聯合作戰還是利用小型垂直起降無人機運送貨物，美國多年前就已經提出，但進展相對遲緩，如今率先在中國航艦上出現了，印證了中國軍事迷常說的那句話：「美國負責幻想，中國負責實現」。