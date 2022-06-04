陸駐美大使：台灣1,800年前就是中國的一部分

大陸駐美大使秦剛3日在亞洲協會德州分會講話時指出，美國國務卿布林肯上周發表的對華政策演講，核心要義就是美國要集中全部力量同中國開展全面、激烈的戰略競爭。他認為，這暴露出美國對時代、對中國的嚴重誤解、誤判，凸顯了中美雙方在一些重大問題上的分歧。

根據大陸駐美國大使館公布的秦剛講話全文，秦剛稱，中美關係正面臨空前複雜嚴峻的挑戰，兩國正處在新一輪相互發現、認知和調適的過程中，這不僅事關兩國17億人民的福祉，也事關世界和平與繁榮。

秦剛說，今年是美國前總統尼克森訪問中國50周年。當年中美隔絕敵對，兩國間的深刻分歧遠超過今天。而兩國老一輩領導人以非凡的智慧和遠見，就一些根本性問題進行「哲學探討」，為兩國關係打破堅冰找到正確方向。「今天，我們同樣需要回歸初心和原點，釐清幾個根本性問題。」

對此，他提出三個問題：我們今天所處的是什麽樣的世界？中美作為兩個大國應該如何建設好自己的國家，並且為世界的和平與繁榮作出貢獻？什麽才是中美正確的相處之道？

秦剛稱，那種與少數一些國家聯盟、遏制打壓另一些國家的做法，那種以意識形態劃線、渲染「民主與威權對決」的做法，那種把自己的價值觀和意志強加於人的做法，只會嚴重撕裂這個世界，制造無窮無盡的禍端。

秦剛提出，中美應該「公平地比一比」：「怎麽把國家治理得更好、讓本國人民安居樂業，怎麽為世界經濟增長提供更大動能，怎麽為應對氣變和抗擊疫情提供更多公共產品，怎麽為解決地區熱點問題提供更好方案，而不是比怎麽遲滯對方發展、怎麽干涉別國內政、怎麽脫鉤斷供、怎麽修築小院高牆。」

他強調，以全面、激烈競爭定義和主導中美關係，只會導致對抗甚至衝突。

秦剛並重申，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感、最根本的問題。一個中國原則是中美關係的基石。他說，台灣早在近1,800年前就是中國的一部分，比美國建國早1,500多年。美方應該恪守它在中美三個聯合公報中就台灣問題所作鄭重承諾，而不是不斷虛化、掏空一個中國原則，支持縱容台獨，搞「台灣地位未定論」，製造台海局勢緊張，危及地區和平穩定。

秦剛指出，布林肯表示，美國不尋求並決心避免衝突或「新冷戰」、不尋求阻止中國發揮大國作用、不阻止中國發展經濟和促進人民利益，希望同中方加強直接溝通和建設性接觸，歡迎中國留學生，不會歧視中國公民。中方重視上述表態，希望美方採取實際行動，與中方相向而行，為穩定和改善中美關係作出積極努力。