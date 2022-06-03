端午節不平靜 陸智庫：美軍大範圍貼近大陸領海偵查

端午節當天，大陸軍事智庫傳出，美軍軍機大範圍貼近黃海、東海的大陸領海區域進行偵查。

據大陸智庫「南海戰略態勢感知」微博6月3日晚間消息，當天美國空軍一架RC-135U電子偵察機沿著中國大陸東部海岸進行抵近偵察，最近時距離中國大陸領海基線不到29浬，從公布的圖片看，偵查範圍包含黃海與東海。

另外該微博2日也公布，2022年5月，美軍累計出動41架次大型偵察機前往南海對大陸進行抵近偵察，較自3月美軍機偵察強度有所下降，同時美軍偵察機加強了對日本海、朝鮮半島，以及共軍遼寧艦編隊活動的偵察，「因此，5月分南海偵察強度的下降很可能與其他方向的任務有關」。

除了美國，俄羅斯也對太平洋有軍事動作。據央廣軍事報導，俄羅斯國防部6月3日宣布，俄軍太平洋艦隊6月3日至10日在太平洋區域舉行軍事演習，共有40艘軍艦和支援艦艇以及20架飛機和直升機參加演習，艦艇編隊將會與海軍航空兵一起搜尋假想敵潛艇，進行戰術艦艇編隊的防空演練，完成針對水面和空中目標的戰鬥訓練。

而「南海戰略態勢感知」日前也披露美軍航母「雷根號」跟「林肯號」，5月28日正在琉球群島附近進行「雙航母」演習，共軍東部戰區則於6月1日指出，為了應對「美台連勾」，已於台灣周邊海空域組織兵種，進行聯合戰備警巡。