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否認軍事插旗南太平洋 王毅：來修路架橋不是駐紮軍隊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外長王毅先前已強調，中共無意在索羅門建立軍事基地，現在又重申中共要做更多的是地區合作，而不是簽署安全協定。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸外長王毅先前已強調，中共無意在索羅門建立軍事基地，現在又重申中共要做更多的是地區合作，而不是簽署安全協定。（圖／取自大陸外交部官網）

大陸外長王毅在巴紐針對「中索安全協議」的質疑表示，該協議是索羅門要求的，他還強調中共在南太是要修路架橋，而不是駐紮軍隊。

大陸外交部6月3日晚間釋出王毅在巴紐面對記者詢問「中索安全協議」的回應，他指出，「中索雙邊安全框架協議是應索方要求，按索方需要，經過平等協商達成的，目的是為了協助索羅門維護社會穩定。中國從不做強加於人的事，那不是我們的行事風格。但只要我們的朋友和夥伴有需要，中方都會及時伸出援手」。

王毅強調，索羅門群島是獨立主權國家，有權根據自身需要與別國簽署雙邊協定，這完全符合國際法，符合國與國交往慣例。如果在21世紀的今天，還想干涉索羅門的內政、對索羅門發號施令，就是對主權國家的不尊重。

他並補充提到，個別媒體渲染中國大陸要與島國地區簽署地區安全協定，這是個假消息，「中國到南太地區來，做的是修路架橋，為的是改善民生，不是來駐紮軍隊、建立軍事基地的。中國願同島國彙聚更多地區合作共識，而不是簽署地區安全協定」。

此前，王毅已經先闡述過「中索安全合作三原則」，並強調太平洋島國都是主權獨立國家，不是誰家的「後院」；都有權做出自己的選擇，而不是做別人的附庸。

索羅門 王毅 外交部

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