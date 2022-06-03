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駁陸委會六四聲明 國台辦：以民主為幌子難掩險惡用心

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。（取自人民網）
大陸國台辦發言人馬曉光。（取自人民網）

陸委會3日在「六四事件」33周年前夕發表聲明，呼籲陸方真誠面對「六四事件」歷史真相，並啟動政制改革、落實民主治理。對此，國台辦發言人馬曉光3日以新聞稿形式回應稱，民進黨每逢此時就大放厥詞，藉機煽動兩岸對立。他正告民進黨，以「民主自由」為幌子的政治鬧劇，掩蓋不了出賣民族利益的險惡用心。

馬曉光表示，民進黨每逢此時都會跳出來大放厥詞，信口雌黃，借誣衊攻擊大陸，煽動兩岸對立，破壞兩岸關係，為謀「獨」挑釁張目。

他強調，陸方正告民進黨，拿所謂「民主自由」作幌子，編織謊言，導演政治鬧劇，掩蓋不了分裂國家、出賣民族利益的險惡用心，更阻撓不了國家統一、民族復興的歷史進程。

陸委會聲明稿在六四事件外，還提到「再教育營」非法囚禁少數民族、毀棄對港「一國兩制」保證，以國安法壓制港人民主等事，並批判大陸與其所標榜的「以人民為中心」理念背道而馳。

民進黨 六四 馬曉光 陸委會

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