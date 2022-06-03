吉利星座01組衛星 順利升空

北京時間6月2日12時整，西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，發射吉利星座01組衛星，9顆衛星順利進入預定軌道。這是長二丙火箭2022年第4次宇航發射，該型火箭單次發射衛星數量再創新高。

中新社報導，本次發射的吉利星座01組衛星由吉利科技集團下屬浙江時空道宇科技有限公司研製。本次發射的9顆衛星均搭載多光譜遙感載荷，主要用於智慧聯網汽車未來出行服務、車機/手機衛星交互等相關技術研究及驗證，支撐相關海洋環保公益行動。

長二丙火箭由中國航天科技集團一院抓總研製的常溫液體運載火箭，主要執行太陽同步軌道和其他低軌衛星發射任務。本次任務使用的長二丙火箭為兩級狀態構型，該狀態全箭總長超42公尺，全箭起飛質量242噸。

據一院長二丙火箭總體副主任設計師邢建偉表示，本次任務中長二丙火箭單次發射衛星數量再創紀錄。此前，2018年10月，長二丙火箭一箭八星發射中法海洋衛星和7顆搭載小衛星。