快訊

私校進入退場震盪期 教團估資源重分配「前段私校」得利

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加拿大：共軍干擾「霓虹行動」迫其軍機改變航線避撞機

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
加拿大軍方控訴共軍干擾其空軍飛行航線，圖為加拿大CP-140 Aurora偵察機。（加通社）
加拿大軍方控訴共軍干擾其空軍飛行航線，圖為加拿大CP-140 Aurora偵察機。（加通社）

加拿大軍方發布消息指出，共軍近期在空中干擾該國軍機「霓虹行動」（NEON），迫使軍機不得不改變航線以避免撞機事件。

據加拿大政府官網6月1日消息，指出加拿大CP-140 Aurora曙光女神遠程巡邏機近期多次與共軍軍機有所互動，並控訴共軍軍機沒有遵守國際航空安全規範，使用不專業的方式、讓其空軍的人員安全處於危險之中，「在某些情況下，機組人員感到非常危險，他們不得不迅速修改自己的飛行路徑，以增加間隔並避免與攔截飛機的潛在碰撞」。

加拿大軍方稱，這種在聯合國批准的任務期間發生在國際空域的互動令人擔憂，而且頻率越來越高，「這些事件也已通過外交渠道得到解決」。

所謂霓虹行動，是加拿大參與的旨在監視北韓海空域動向的軍事行動，加拿大派遣一架CP-140 Aurora遠程巡邏機駐紮在日本沖繩嘉手納空軍基地，並在4月26日至5月26日開展行動。但加拿大並未確切指出雙方衝突的空域位置。

加拿大 空軍 北韓

延伸閱讀

清楚看見對方飛行員！加拿大軍機執行聯合國任務 遭陸軍機干擾

中國戰機頻繁逼近加拿大偵察機 恐致墜機事故

美元走強、日圓重貶逾1% 加拿大連二度升息2碼

首屆溫哥華「珍奶節」將於7月舉行 集夜市與嘉年華於一身

相關新聞

劉建超執掌中共中聯部 曾是陸外長熱門人選

據中共中央對外聯絡部（中聯部）最新訊息顯示，中央外事工作委員會辦公室副主任、機關黨委書記劉建超，已於2022年5月就任中...

陸商務部：堅決反對「台美21世紀貿易倡議」

針對台灣與美國於1日晚間共同宣布達成「台美21世紀貿易倡議」，大陸商務部發言人高峰在2日下午例行記者會中表達北京當局對此...

加拿大：共軍干擾「霓虹行動」迫其軍機改變航線避撞機

加拿大軍方發布消息指出，共軍近期在空中干擾該國軍機「霓虹行動」（NEON），迫使軍機不得不改變航線以避免撞機事件。

南京幼稚園穿日本和服過節？官方：惡意剪輯已介入調查

近期大陸網路流傳一段南京幼稚園小朋友集體穿和服過「六一兒童節」的影片，官方表示，這是惡意剪輯，公安已介入調查。

日方頻表態 陸駐日大使警告：妥處台灣問題「事關中日關係根基」

近期日本政府對台海議題頻頻有所表態，中共駐日大使孔鉉佑表示，希望日方「不逾矩、不越線，在台灣問題上謹言慎行」，避免對中日...

防疫迎端午假期 北京市：倡導就地過節

北京疫情持續向穩，面臨端午假期來臨仍不敢放鬆。北京市疾控中心2日召開新冠肺炎疫情防控工作第353場記者會，北京市疾控中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。