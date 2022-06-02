加拿大：共軍干擾「霓虹行動」迫其軍機改變航線避撞機

加拿大軍方發布消息指出，共軍近期在空中干擾該國軍機「霓虹行動」（NEON），迫使軍機不得不改變航線以避免撞機事件。

據加拿大政府官網6月1日消息，指出加拿大CP-140 Aurora曙光女神遠程巡邏機近期多次與共軍軍機有所互動，並控訴共軍軍機沒有遵守國際航空安全規範，使用不專業的方式、讓其空軍的人員安全處於危險之中，「在某些情況下，機組人員感到非常危險，他們不得不迅速修改自己的飛行路徑，以增加間隔並避免與攔截飛機的潛在碰撞」。

加拿大軍方稱，這種在聯合國批准的任務期間發生在國際空域的互動令人擔憂，而且頻率越來越高，「這些事件也已通過外交渠道得到解決」。

所謂霓虹行動，是加拿大參與的旨在監視北韓海空域動向的軍事行動，加拿大派遣一架CP-140 Aurora遠程巡邏機駐紮在日本沖繩嘉手納空軍基地，並在4月26日至5月26日開展行動。但加拿大並未確切指出雙方衝突的空域位置。