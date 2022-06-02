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劉建超任中共中聯部部長 曾在外交部發言人

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
原中共中央外事工作委員會辦公室副主任劉建超，轉任中共中央對外聯絡部部長。（中新社資料照）
原中共中央外事工作委員會辦公室副主任劉建超，轉任中共中央對外聯絡部部長。（中新社資料照）

據界面新聞，原中共中央外事工作委員會辦公室副主任劉建超，已轉任中共中央對外聯絡部部長。

劉建超1987年至2006年，先後在外交部翻譯室、新聞司、機關黨委，駐英國使館，外交部新聞司工作，其間於2000年至2001年赴遼寧省興城市掛職。

劉建超2006年至2013年，歷任外交部新聞司司長、駐菲律賓大使、駐印尼大使；2013年11月任外交部部長助理、黨委委員；2015年8月任大陸國家預防腐敗局副局長，中央紀委國際合作局局長。

劉建超2017年4月任浙江省委常委、省紀委書記，2017年7月任浙江省委常委、省紀委書記、省監察委員會主任；2018年3月任中央外事工作委員會辦公室副主任，2018年5月任中央外事工作委員會辦公室副主任、機關黨委書記。

報導稱，2022年5月劉建超任中央對外聯絡部部長。劉還是中共十九大黨代表，第十九屆中央紀律檢查委員會委員，第十三屆大陸全國人大代表。

另外，人民日報在六月二日三版還刊登：5月31日，中共中央對外聯絡部部長宋濤同寮國人民革命黨中聯部部長通沙萬舉行視訊會晤，就落實兩黨兩國最高領導人推進中老命運共同體建設重要共識、深化黨際交流合作等交換意見。

外交部 中共

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