中共中央對外聯絡部部長 劉建超出任

中共中央對外聯絡部長確定換手，由中共中央外事辦公室副主任劉建超接替宋濤，出任中聯部部長。

據新京報旗下「政事兒」微信公眾號消息，中共中央對外聯絡部官網「部領導」欄位更新資訊顯示，劉建超已接替宋濤任中聯部部長。

此前，有傳聞指劉建超可能被提拔為大陸國務院新聞辦公室主任，如今消息確定，劉建超接掌中聯部。

而據新華社此前報導，宋濤卸任前不久，還曾在5月31日跟寮國人民革命黨中聯部部長通沙萬舉行視訊會晤，「就落實兩黨兩國最高領導人推進中老命運共同體建設重要共識、深化黨際交流合作等交換意見」。

劉建超生於1964年2月，1984年10月加入中國共產黨。北京外國語學院英語系英語專業畢業，1986年在大陸外交部參加工作，1987年至2006年，先後在外交部翻譯室、新聞司、機關黨委，駐英國使館，外交部新聞司工作，其間於2000年至2001年赴遼寧省興城市掛職。

此後在2006年至2013年，他歷任外交部新聞司司長、駐菲律賓大使、駐印尼大使，2013年11月任外交部部長助理。2015年8月任大陸國家預防腐敗局副局長（專職，副部長級），中央紀委國際合作局局長。2017年4月任浙江省委常委、省紀委書記，2017年7月任浙江省委常委、省紀委書記、省監察委員會主任。

2018年3月任中共中央外事工作委員會辦公室副主任，同時他也具有中共十九大代表、第十九屆中央紀律檢查委員會委員、第十三屆全國人大代表身分。