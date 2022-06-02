日方頻表態 陸駐日大使警告：妥處台灣問題「事關中日關係根基」

近期日本政府對台海議題頻頻有所表態，中共駐日大使孔鉉佑表示，希望日方「不逾矩、不越線，在台灣問題上謹言慎行」，避免對中日關係帶來更加嚴重衝擊。

據大陸外交部官網訊息，孔鉉佑6月1日在日中協會發表「紀念邦交正常化50周年、思考和平與發展時代主題」演講，他稱，兩國建交50年來雙邊貿易額從10億美元增長到3,700億美元的超大體量，每個人都從中日關係發展中切身受益。作為地區兩個重要國家和世界第二、第三大經濟體，中日關係對於地區和世界已經並將繼續產生舉足輕重的影響。

孔鉉佑對雙方關係拋出四點建議。首先要解決好認知定位問題，他提出「中國到底是不是日本的威脅？這是日方必須回答清楚的根本性問題」。其次則是高舉合作共贏旗幟，他呼籲雙方不斷深挖合作潛力，培育打造新增長點，共同維護產業鏈供應鏈安全穩定，為疫情下各自經濟復甦發展提供更大助力。

第三則是有效管控矛盾分歧。他強調「中日關係好與壞，很大程度取決於矛盾分歧能不能管得住、管得好」，而「四個政治文件」為處理歷史、台灣等重大原則問題「立下了規矩」。

對於台灣問題，他特別提及這是「事關中日關係根基的高度敏感問題，一旦處理不好，將對兩國關係帶來破壞性影響」。他批評美國打「台灣牌」，日方與美策應配合在一個中國原則上搞小動作，「嚴重助長台獨勢力囂張氣焰，給中日關係發展製造了嚴重障礙」。

他表示，希望日方信守「中日四個政治文件」原則和迄今承諾，「不逾矩、不越線，在台灣問題上謹言慎行，避免對中日關係帶來更加嚴重衝擊」。

最後則是弘揚友好傳統。他呼籲雙方要努力克服疫情影響，積極行動起來，廣泛開展人文交流及民間、地方交往，保持交流熱度頻度，增進兩國民眾相互理解，扭轉民意下滑勢頭。此外，孔鉉佑還稱，「日方不應在日美同盟一條道上走到黑」。