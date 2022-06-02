快訊

中職／首例被抓包！手套有外部物質 悍將威迪茲遭逐出場

恩恩爸求公布錄音檔 新北119同仁不解嘆成「代罪羔羊」

一張圖看端午連假天氣 梅雨鋒面「這日」再報到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日方頻表態 陸駐日大使警告：妥處台灣問題「事關中日關係根基」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共駐日大使孔鉉佑呼籲日方在台灣問題上謹言慎行，避免對雙方關係帶來更加嚴重衝擊」。（圖／取自大陸外交部官網）
中共駐日大使孔鉉佑呼籲日方在台灣問題上謹言慎行，避免對雙方關係帶來更加嚴重衝擊」。（圖／取自大陸外交部官網）

近期日本政府對台海議題頻頻有所表態，中共駐日大使孔鉉佑表示，希望日方「不逾矩、不越線，在台灣問題上謹言慎行」，避免對中日關係帶來更加嚴重衝擊。

據大陸外交部官網訊息，孔鉉佑6月1日在日中協會發表「紀念邦交正常化50周年、思考和平與發展時代主題」演講，他稱，兩國建交50年來雙邊貿易額從10億美元增長到3,700億美元的超大體量，每個人都從中日關係發展中切身受益。作為地區兩個重要國家和世界第二、第三大經濟體，中日關係對於地區和世界已經並將繼續產生舉足輕重的影響。

孔鉉佑對雙方關係拋出四點建議。首先要解決好認知定位問題，他提出「中國到底是不是日本的威脅？這是日方必須回答清楚的根本性問題」。其次則是高舉合作共贏旗幟，他呼籲雙方不斷深挖合作潛力，培育打造新增長點，共同維護產業鏈供應鏈安全穩定，為疫情下各自經濟復甦發展提供更大助力。

第三則是有效管控矛盾分歧。他強調「中日關係好與壞，很大程度取決於矛盾分歧能不能管得住、管得好」，而「四個政治文件」為處理歷史、台灣等重大原則問題「立下了規矩」。

對於台灣問題，他特別提及這是「事關中日關係根基的高度敏感問題，一旦處理不好，將對兩國關係帶來破壞性影響」。他批評美國打「台灣牌」，日方與美策應配合在一個中國原則上搞小動作，「嚴重助長台獨勢力囂張氣焰，給中日關係發展製造了嚴重障礙」。

他表示，希望日方信守「中日四個政治文件」原則和迄今承諾，「不逾矩、不越線，在台灣問題上謹言慎行，避免對中日關係帶來更加嚴重衝擊」。

最後則是弘揚友好傳統。他呼籲雙方要努力克服疫情影響，積極行動起來，廣泛開展人文交流及民間、地方交往，保持交流熱度頻度，增進兩國民眾相互理解，扭轉民意下滑勢頭。此外，孔鉉佑還稱，「日方不應在日美同盟一條道上走到黑」。

疫情 日本

延伸閱讀

新光三越IPO案議題 再成焦點

日本近距離跟蹤干擾遼寧艦 共軍控「刷存在感」

美駐日大使赴官邸餐敘 謝長廷：為台美日友誼開啟新頁

日中外長會談 日方強調台海和平穩定重要性

相關新聞

陸商務部：堅決反對「台美21世紀貿易倡議」

針對台灣與美國於1日晚間共同宣布達成「台美21世紀貿易倡議」，大陸商務部發言人高峰在2日下午例行記者會中表達北京當局對此...

日方頻表態 陸駐日大使警告：妥處台灣問題「事關中日關係根基」

近期日本政府對台海議題頻頻有所表態，中共駐日大使孔鉉佑表示，希望日方「不逾矩、不越線，在台灣問題上謹言慎行」，避免對中日...

防疫迎端午假期 北京市：倡導就地過節

北京疫情持續向穩，面臨端午假期來臨仍不敢放鬆。北京市疾控中心2日召開新冠肺炎疫情防控工作第353場記者會，北京市疾控中心...

布林肯稱中方尋求的秩序不自由 趙立堅五連反問回擊

美國國務卿布林肯1日稱，美中雙方最明顯區別在於，美方尋求構建的秩序雖不完美但是自由，而中方尋求構建的秩序是不自由的。對此...

美台21世紀貿易倡議 國台辦：民進黨勾連外部勢力謀私

民進黨政府於1日宣布與美國共同發起「美台21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st...

海南三亞市前市委書記搞內線交易 被判死緩

中共三亞市前市委書記童道馳，因在任職大陸證監會期間受賄且搞內線交易，6月2日被判處死刑，緩刑兩年執行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。