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防疫迎端午假期 北京市：倡導就地過節

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
北京公園架起圍欄控制人流，並提醒民眾不要聚集。記者黃雅慧／攝
北京公園架起圍欄控制人流，並提醒民眾不要聚集。記者黃雅慧／攝

北京疫情持續向穩，面臨端午假期來臨仍不敢放鬆。北京市疾控中心2日召開新冠肺炎疫情防控工作第353場記者會，北京市疾控中心副主任劉曉峰介紹，6月2日0時至15時，新增本土新冠肺炎病毒感染者5例。其中社會面篩查1例。他指出端午節將至，也呼籲市民繼續堅持非必要不出京，倡導就地過節，不聚餐聚會。截至目前，全市共有高風險地區2個，中風險地區11個。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，截至6月1日24時，北京全市17個區中已有13個區實現連續七日以上無新增社會面病例，已恢復正常的生產生活秩序。東城區、海淀區兩區已連續五天以上無新增社會面病例。要全力以赴推進豐台區、昌平區社會面清零行動

而為了防範疫情反彈，海淀區人民政府副區長程培衡表示，海淀區進一步嚴格落實全區居家辦公措施。當前海淀區各單位仍處於居家辦公狀態，疫情反彈風險依然存在，防控基礎還需要進一步穩定。

即將到來的端午假期對防疫是關鍵點。劉曉峰呼籲市民朋友繼續堅持近期非必要不出京，不去中高風險地區和有疫情發生的地區，倡導就地過節，不聚餐聚會，尤其不要帶兒童、老人及體弱者到人員聚集的場所，外出時仍要堅守防疫措施，科學佩戴口罩、不聚集、保持安全社交距離與勤洗手等。

2日下午，國務院聯防聯控機制召開記者會，國家衛生健康委疾控局副局長、一級巡視員雷正龍會上表示，目前全國疫情呈現穩定下降的態勢。北京新增感染者數持續下降，疫情總體向好，豐台區、昌平區近日在就診人員或社區篩查中發現感染者，提示個別街鎮仍有局部社區傳播風險。

疫情 北京 海淀

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