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布林肯稱中方尋求的秩序不自由 趙立堅五連反問回擊

聯合報／ 記者林汪靜／即時報導
美國國務卿布林肯1日稱，中國對「基於規則國際秩序」構成最嚴峻長期挑戰，大陸外交部發言人趙立堅2日五連反問回擊。（圖／取自大陸外交部網站）
美國國務卿布林肯1日稱，中國對「基於規則國際秩序」構成最嚴峻長期挑戰，大陸外交部發言人趙立堅2日五連反問回擊。（圖／取自大陸外交部網站）

美國國務卿布林肯1日稱，美中雙方最明顯區別在於，美方尋求構建的秩序雖不完美但是自由，而中方尋求構建的秩序是不自由的。對此，大陸外交部發言人趙立堅2日批評美方所作所為「不是什麼自由，更不是什麼秩序，是霸權、霸凌、霸道」。

布林肯在「外交」雜誌百年紀念活動上表示，中共對國際秩序的破壞是全球面臨的最嚴重的長期挑戰。他並表示：「我們（美國）試圖建立的秩序本質上是非常自由的。中國尋求的秩序是不自由的。我們不同意，這就是基本的和根本的（分歧）。因此，如果中國採取會破壞自由主義的措施，從最廣泛的意義上講，破壞秩序的本質，我們將反對這一點。」

對此，趙立堅在2日的記者會上反問，「什麼是不完美但自由的秩序？是指美方可以為所欲為，而別國只能言聽計從、亦步亦趨嗎？是指美方才可以隨意軍事打擊其他主權國家，而別國只能忍氣吞聲嗎？是指美方可以肆意非法單邊制裁其他主權國家，而別國只能逆來順受嗎？是指美方可以毫無底線攻擊抹黑，打壓遏制其他國家正當主權、安全、發展權利，而別國只能束手待宰，絕不還手、還嘴嗎？」

趙立堅強調，「這不是什麼自由，更不是什麼秩序，而是霸權、霸凌、霸道，是美國及少數國家炮製的『家法幫規』」。他說，「我想世界各國人民沒有人想要美國的這個自由，他們想要的是各國平等、共享共有、共同安全、共同發展繁榮的權利。美方是時候應該好好反思，真正為世界和平發展負起應盡的責任了」。

趙立堅還稱，中方的確與美方不太一樣，中方一直在努力維護以聯合國憲章和國際法為基礎的國際秩序，中方維護的是真正的多邊主義，是絕大多數國家都支持遵守並獲益的公認國際規則和秩序。

趙立堅 美國 布林肯

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