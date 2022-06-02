美台21世紀貿易倡議 國台辦：民進黨勾連外部勢力謀私

民進黨政府於1日宣布與美國共同發起「美台21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）。對此，國台辦發言人馬曉光2日回應，民進黨犧牲民眾利益與外部勢力勾連謀私利。陸方堅決反對美台之間商簽具有主權意涵或官方性質的協議，他並敦促美方，企圖打「台灣牌」不會得逞。

馬曉光指出，民進黨為謀「獨」政治私利，不惜犧牲台灣企業與民眾利益與外部勢力勾連。

馬曉光表示，陸方堅決反對美國與台灣商簽任何具有主權意涵或官方性質的協議。陸方敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。他強調，企圖打「台灣牌」，阻止中國統一和民族復興，不會得逞。

陸外交部發言人趙立堅2日稍早於記者會表示，中方一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，包括商簽具有主權意涵和官方性質的協定。外交部正告美方停止任何形式的美台官方往來，停止與台灣商簽具有主權意涵和官方性質的協定，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。同時正告民進黨，趁早打消「倚美謀獨」的算計，「否則跳得越高，摔得越慘。」

美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）與行政院政務委員鄧振中1日宣布啟動「美台21世紀貿易倡議」，目標尋求推動數位經貿成果，推進與深化雙邊貿易關係，為美台勞工與企業帶來成長。輿論認為這是為台灣參與「印太經濟架構」（IPEF）另闢道路。