海南三亞市前市委書記搞內線交易 被判死緩

中共三亞市前市委書記童道馳，因在任職大陸證監會期間受賄且搞內線交易，6月2日被判處死刑，緩刑兩年執行。

據大陸央視新聞報導，2004年至2020年，童道馳利用擔任證監會上市公司監管部副主任、發行監管部副主任、資本市場改革發展工作小組辦公室負責人、國際合作部副主任、主任，中共海南省委常委、三亞市委書記的職務便利以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在公司上市、企業經營、融資借款、職級晉升等事項上提供幫助，直接或通過其特定關係人非法收受他人給予的財物共計折合人民幣2.74億餘元。

另外在2006年8月至2007年4月，他擔任證監會發行監管部副主任期間，獲悉相關股票內幕資訊後，指使其近親屬及關係密切人員在相關資訊尚未公開前買入相關股票，非法獲利共計人民幣338萬餘元。

廣東省深圳市中級人民法院6月2日一審公開宣判童道馳受賄、內幕交易一案，以受賄罪判處童道馳死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以內幕交易罪判處有期徒刑五年，並處罰金人民幣400萬元，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對童道馳受賄、內幕交易所得財物及其孳息均予以追繳，上繳大陸國庫。童道馳當庭表示服從法院判決，不上訴。

公開資料顯示，童道馳是近年來第二個被查的三亞市委書記。2019年9月6日，三亞市前市委書記張琦被查，2020年7月9日，張琦受賄案在廣州中院一審開庭，檢察機關指控張琦共受賄人民幣1.07億餘元。