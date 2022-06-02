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大陸防長魏鳳和 下周將與南韓防長會談

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國務委員兼國防部長魏鳳和，江在香格里拉對話期間跟南韓防長舉行會談，具體議題尚不清楚。圖／取自大陸國防部網站
大陸國務委員兼國防部長魏鳳和，江在香格里拉對話期間跟南韓防長舉行會談，具體議題尚不清楚。圖／取自大陸國防部網站

在北韓軍事動作頻頻、且可能即將再度核試之際，中國大陸防長魏鳳和下周將與南韓防長李鐘燮舉行會談，也是雙方防長自2019年底以來首次舉行會談。

韓聯社報導，南韓國防部6月2日表示，與中國大陸當天商定了以視訊方式舉行第20次國防政策工作會議，並就本月中旬的藉由新加坡香格里拉對話會之機舉行雙邊防長會談達成協議。

會談期間將在6月10至12日香格里拉對話期間舉行，但具體議題和日程有待協調。報導並指，6月2日雙方還就海軍、空軍間直通電話等國防交流合作事宜進行討論，商定在相互尊重的基礎上開展務實合作，並通過國防高層溝通與交流合作增進兩國軍事互信，雙方商定根據2021年修訂的備忘錄盡早開通兩條新的軍事熱線（南韓海軍和共軍東部戰區海軍、南韓空軍和共軍東部戰區空軍），並投入使用。

報導指出，5月24日，多架中共和俄羅斯軍機進入南韓東部海域獨島附近的南韓防識區時，雙方曾通過熱線進行溝通。據悉，南韓發出警告後，共軍回應稱是正進行常規軍事訓練。

另據新華社報導，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪6月2日跟南韓國家安保室長金聖翰通電話。楊潔篪表示，「中韓既是近鄰，又是重要合作夥伴，建交30年來，中方同韓國歷屆政府攜手努力，雙邊關係實現跨越式發展」。他稱，陸方願同韓方落實好兩國元首重要共識，保持各層級密切溝通，深化務實合作，加強人文交流，共同維護真正的多邊主義，妥處敏感問題，推動雙邊關係提質升級、行穩致遠。

金聖翰則表示，「南韓新政府高度重視發展對中國的關係，願同中方一道，以兩國建交30周年為契機，推動韓中合作開啟新的時代」。

南韓

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