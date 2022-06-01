北京與南太聯合聲明難產 英媒：密克羅尼西亞帶頭反對

中共外長王毅近日出訪南太平洋，但最後無法與其10個友邦發布聯合聲明，對此有媒體表示，背後是密克羅尼西亞帶頭反對，也反映地區局勢的變化。

英國廣播公司（BBC）中文網6月1日刊出長篇報導，對於為何中共與南太友邦的聯合聲明難產，進行分析與解釋。報導稱，聯合聲明草案是在北京與索羅門群島4月簽訂安全協議的背景下，進一步擬定的南太平洋政策文件，而遭喊停的源頭「似乎是密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛（David Panuelo）給南太平洋一眾鄰邦首腦發函，呼籲拒絶北京的草案」。

根據先前外媒披露的內容，原定的聯合聲明分別是《中國—太平洋島國共同發展願景》和《中國—太平洋島國共同發展五年計劃（2022-2026）》。帕努埃洛5月21日致函南太21國領袖（包含紐澳），指草稿文件「實質上是預先制定和確認的聯合公報或會議成果文件」。

帕努埃洛還稱，他的內閣促請他「慎重考慮」北京建議內容，尤其認為北京對於設立自由貿易區的建議「不誠實」，他雖並未進一步說明為何其內閣對自貿區建議有如此看法，但指出他們認為密克羅尼西亞必須避免讓北京誤以為可以在該地區「為所欲為」，他並警告北京建議的計劃將把南太平洋邦交國緊緊靠攏到其周圍，「從本質上將我們的整體經濟和社會與它們緊密相連」。

最後北京僅獨自發表「中國關於同太平洋島國相互尊重、共同發展的立場文件」，羅列15項願景和設想。

對於密羅克尼西亞帶頭反對的動機，BBC引述東京國際大學國際戰略研究所副教授李克賢看法表示，「密克羅尼西亞與有美國駐軍的關島相距只有約700公里，該國擔心若大部分鄰近國家倒向中國，反而因其與美國現有的關係而被冷落，或者需要在美國與中國之間作出選擇，屆時能否左右逢源尚未可知」，但他也認為北京的建議或有其吸引力：「其他國家未必有密克羅尼西亞的考慮，反而中國的出現令這些國家在西方社會以外有另類選擇，特別是中國的援助通常沒有附帶條件」。

北京力推聯合聲明，有專家解讀台灣因素也發揮作用。報導指出，斯德哥爾摩中國中心斯坦克爾女士也認同北京此時向太平洋島國推銷這份《共同發展願景》，與台灣餘下盟國對其支持有所提升不無關係，北京擔憂這將削弱其對台灣的主權宣稱。她認為，「說到底，台北送予其外交盟友的新冠抗疫援助廣受好評。再者，太平洋島國長期聲援台灣參與聯合國世界衛生大會等國際組織，華盛頓通過《台北法案》，獎勵支持台灣的國家，同時暗示將報復不支持台灣的國家，進一步加強了這種支持」。